«Астана» решила расстаться с пятью игроками
Стало известно о планах «Астаны» на пятерых игроков основного состава, сообщает KazFootball.kz.
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Стало известно о планах «Астаны» на пятерых игроков основного состава, сообщает KazFootball.kz.
По информации источника состав столичного клуба покинут сербский вратарь Марко Милошевич, французский вингер Килан Лебон, казахстанцы Михаил Габышев и Аслан Дарабаев и французский полузащитник Жереми Манзорро.
На сегодняшний день чемпионы КПЛ-2022 расстались с пятью игроками. В число покинувших вошли Юрий Перцух, Денис Поляков, Артем Рахманов, Брайан Гарсия и Даниил Бескоровайный.
Отметим, что накануне стало известно об интересе со стороны «Астаны» к защитникам «Тобола» Жарко Томашевичу и Алексе Амановичу.
Кроме того, неофициальный источник сообщил о вероятном появлении в столичном клубе форварда сборной Гамбии Дембо Дарбо.