«Астана» решила расстаться с пятью игроками

Источник: ФК "Астана"

По информации источника состав столичного клуба покинут сербский вратарь Марко Милошевич, французский вингер Килан Лебон, казахстанцы Михаил Габышев и Аслан Дарабаев и французский полузащитник Жереми Манзорро.

На сегодняшний день чемпионы КПЛ-2022 расстались с пятью игроками. В число покинувших вошли Юрий Перцух, Денис Поляков, Артем Рахманов, Брайан Гарсия и Даниил Бескоровайный.

Отметим, что накануне стало известно об интересе со стороны «Астаны» к защитникам «Тобола» Жарко Томашевичу и Алексе Амановичу.