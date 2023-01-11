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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила расстаться с пятью игроками

Стало известно о планах «Астаны» на пятерых игроков основного состава, сообщает KazFootball.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

По информации источника состав столичного клуба покинут сербский вратарь Марко Милошевич, французский вингер Килан Лебон, казахстанцы Михаил Габышев и Аслан Дарабаев и французский полузащитник Жереми Манзорро.

На сегодняшний день чемпионы КПЛ-2022 расстались с пятью игроками. В число покинувших вошли Юрий Перцух, Денис Поляков, Артем Рахманов, Брайан Гарсия и Даниил Бескоровайный.

Отметим, что накануне стало известно об интересе со стороны «Астаны» к защитникам «Тобола» Жарко Томашевичу и Алексе Амановичу.

Кроме того, неофициальный источник сообщил о вероятном появлении в столичном клубе форварда сборной Гамбии Дембо Дарбо.

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