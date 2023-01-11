Тренер «Челси» Поттер ответил на критику, сравнив себя с Гвардиолой, Артетой и Клоппом

"Нужно понимать, что критика — это часть нашей работы. Достаточно взглянуть на положение некоторых моих коллег, которые находятся в аналогичном положении.

Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата»), например, в свой первый сезон подвергался довольно жёсткой критике. Думаю, у Микеля Артеты был период, когда его критиковали. Клопп в первые несколько ребят тоже был жертвой критиков. Это фантастические тренеры.

Понимаете, футбол — это эмоции. Когда вы проигрываете, вы чувствуете это, вам больно, вы страдаете, вам дискомфортно. Иногда трудно понять это, легче просто кого-то обвинить. Это не значит, что я абсолютно идеален. Два месяца назад я считался лучшим тренером. Люди, против которых я играл, сказали бы вам тоже самое.