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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Челси» Поттер ответил на критику, сравнив себя с Гвардиолой, Артетой и Клоппом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику, сравнив себя с наставниками «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, «Арсенала» Микелем Артетой и «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

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Источник: Reuters

"Нужно понимать, что критика — это часть нашей работы. Достаточно взглянуть на положение некоторых моих коллег, которые находятся в аналогичном положении.

Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата»), например, в свой первый сезон подвергался довольно жёсткой критике. Думаю, у Микеля Артеты был период, когда его критиковали. Клопп в первые несколько ребят тоже был жертвой критиков. Это фантастические тренеры.

Понимаете, футбол — это эмоции. Когда вы проигрываете, вы чувствуете это, вам больно, вы страдаете, вам дискомфортно. Иногда трудно понять это, легче просто кого-то обвинить. Это не значит, что я абсолютно идеален. Два месяца назад я считался лучшим тренером. Люди, против которых я играл, сказали бы вам тоже самое.

Но я также признаю, что наши результаты находятся не на должном уровне. Но мы должны принять это и справиться с этим, продолжая двигаться вперёд", — приводит слова Поттера Yahoo Sports.

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