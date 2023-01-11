Форвард сборной Казахстана обратился к фанатам после ухода в другой клуб

Источник: КФФ

Предыдущий сезон 21-летний форвард провел в родном «Таразе», забил восемь голов в 25 матчах КПЛ. Также отметился шестью голами и двумя ассистами в восьми играх Кубка страны.

«Актобе» сделал сообщение о форварде сборной Казахстана «Уважаемые болельщики “Тараза”! Я не очень люблю писать какие-то обращения в соцсетях, но сегодня чувствую, что должен это сделать.

Вы очень поддерживаете меня всегда, даете мне сил и я вас очень уважаю. Поэтому хочу сказать, что мой уход из «Тараза» обусловлен только спортивными амбициями.

Прошлый год стал для меня волшебным. Я играл и забивал за свою родную команду и удостоился вызова в сборную Казахстана. Это мечта! Но мне необходимо прогрессировать дальше, расти в профессиональном плане. А Первая лига для этого не подходит. Иначе я не хотел покидать родной дом.

Теперь я буду играть в другой команде. Выбрал ее из-за возможности работать под руководством сильного тренера, там тоже прекрасные болельщики и высокие задачи. Хочу приносить пользу «Актобе». Но это не значит, что я забуду про «Тараз». Он навсегда в моем сердце.

Я не говорю «прощай», а только «до встречи!», — написал футболист.