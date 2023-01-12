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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Сити» сенсационно проиграл последней команде АПЛ и вылетел из Кубка лиги

«Манчестер Сити» сенсационно проиграл в четвертьфинале Кубка лиги «Саутгемптону» и выбыл из розыгрыша турнира.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Подопечные Пепа Гвардиолы провалили пятиминутку в середине первого тайма. Сначала на 23-й минуте «горожане» пропустили от французского нападающего Секу Мара, а через пять минут гости удвоили свое преимущество — отличился Мусса Дженепо.

Сразу же после перерыва Гвардиола сделал тройную замену, выпустив на поле Натана Аке, Кевина Де Брейне и Родриго Эрнандеса, однако это не помогло «Сити» перевернуть ход матча.

Стоит отметить, что «Саутгемптон» занимает последнее место в Английской премьер-лиге (АПЛ), в то время как «Манчестер Сити» борется за первую строчку с «Арсеналом».

В полуфинал Кубка Лиги уже вышли «Манчестер Юнайтед», который обыграл «Чарльтон», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

Следующим матчем для команды Гвардиолы станет игра против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате страны. Встреча пройдет 14 февраля на «Олд Траффорд».

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