Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Напомним, «Реал» в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 — по пенальти).

Бензема забил гол на 39-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал для французского форварда пятым подряд в Суперкубке Испании. По этому показателю он повторил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис».