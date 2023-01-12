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11:51 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану продал один из своих «Золотых мячей» времен «Реала» за 600 000 евро! Что произошло?

Проданную награду Роналду получил в 2013 году.

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Источник: Sports.Ru

В 2017 Криштиану Роналду выставил свою копию «Золотого мяча» 2013 года на аукцион, победителем которого стал покупатель из Израиля, заплативший за на награду 600 000 евро. Торги проходили на лондонском аукционе в отеле «Дорчестер».

Все вырученные средства пошли в фонд Make-A-Wish Foundation, который является благотворительной организацией, которая исполняет желания детей с неизлечимыми заболеваниями.

Экс-звезда мадридского «Реала» имеет длинный список пожертвований на различные цели: от оплаты операции на головном мозге 10-летнего фаната в 2010 году и лечения рака еще одного девятилетнего ребенка два года спустя, еще 5 миллионов фунтов стерлингов Роналду передал на оказание помощи в Непале после разрушительного землетрясения в 2015 году. Кроме того, португалец финансировал научные исследования в больнице, где лечили его мать от рака.

В том же 2015 году он был признан главным благотворителем в спортивном мире.

Алексей Федоров

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