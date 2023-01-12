«Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн евро в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Как пишет Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» — «Аль Наср».