Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
11.01
Труа
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Страсбур
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
11.01
ПСЖ
Анже
20
Футбол. Зарубежный
11.01
Ницца
Монпелье
61
Футбол. Зарубежный
11.01
Лорьян
Монако
22
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
11.01
Лорьян
Монако
22
11.01
Ницца
Монпелье
61
11.01
ПСЖ
Анже
20
11.01
Страсбур
Ланс
22
11.01
Труа
Марсель
02
11.01
Аяччо
Реймс
01
11.01
Осер
Тулуза
05
11.01
Брест
Лилль
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн евро в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду

Лионель Месси может присоединиться к Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как пишет Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» — «Аль Наср».

В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь