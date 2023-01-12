Экс-футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собственные собаки, сообщается на странице Футбольной ассоциации Замбии (FAZ).
Замбия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собственные собаки, сообщается на странице Футбольной ассоциации Замбии (FAZ).
Как сообщается на сайте Южноафриканской полицейской службы, трагедия произошла в субботу в Лихтенбурге (ЮАР). Супруга обнаружила 60-летнего Мулала в саду дома. Прибывшие на место сотрудники полиции и скорой помощи констатировали смерть бывшего игрока. Отмечается, что экс-футболиста загрызли три собаки. После происшествия их забрала служба защиты животных.
Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. На клубном уровне он выступал за команды «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».