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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собственные собаки, сообщается на странице Футбольной ассоциации Замбии (FAZ).

Замбия
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте Южноафриканской полицейской службы, трагедия произошла в субботу в Лихтенбурге (ЮАР). Супруга обнаружила 60-летнего Мулала в саду дома. Прибывшие на место сотрудники полиции и скорой помощи констатировали смерть бывшего игрока. Отмечается, что экс-футболиста загрызли три собаки. После происшествия их забрала служба защиты животных.

Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. На клубном уровне он выступал за команды «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

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