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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такая волчица, как я, не для таких, как ты». Шакира выпустила песню о расставании с Пике

Колумбийская певица Шакира выпустила песню о расставании с бывшим мужем, экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике.

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Источник: Reuters

В тексте композиции есть отсылки к испанскому футболисту, ранее завершившему карьеру: «Ты утверждал, что ты чемпион, но когда был так нужен мне, ты показывал худшую версию себя»; «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»; «Такая волчица, как я, не для таких, как ты»; «От любви до ненависти — один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio».

Пике и Шакира расстались летом 2022 года. У экс-супругов есть двое детей: Милан и Саша. Осенью прошлого года испанский защитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

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