Криштиану Роналду обратился к узбекским болельщикам

После перехода Роналду в «Аль-Наср» Машарипов отдал португальцу свою футболку с 7-м номером, а сам взял 77-й номер.

Криштиану заключил с саудовским клубом контракт до лета 2025 года и будет зарабатывать по 200 миллионов евро за сезон.