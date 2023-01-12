Криштиану Роналду обратился к узбекским болельщикам
Узбекский полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов записал видео вместе с легендарным новичком команды, португальским нападающим Криштиану Роналду.
Узбекский полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов записал видео вместе с легендарным новичком команды, португальским нападающим Криштиану Роналду.
Машарипов и Роналду вместе обратились к узбекским болельщикам традиционным приветствием «Салам алейкум».
После перехода Роналду в «Аль-Наср» Машарипов отдал португальцу свою футболку с 7-м номером, а сам взял 77-й номер.
Криштиану заключил с саудовским клубом контракт до лета 2025 года и будет зарабатывать по 200 миллионов евро за сезон.