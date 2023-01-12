«Кайрат» отстранил главного таланта академии. История с Оразовым и Бахтияровым повторяется?

Источник: ФК "Кайрат"

Кто такой Кенжебек

Вы спросите, так ли нужен «Кайрату» Кенжебек и заслуживает ли парень такого внимания? И тут ответ однозначный — да. Талант уроженца Тараза отмечали даже европейские скауты. Бывший тренер юношеской сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев говорил о том, что Кенжебек потенциально большой игрок, который «обыграет один в один любого защитника».

Прошлый год вингер провел в аренде в «Мактаарале». Учитывая, что это был дебютный сезон в КПЛ, юный возраст и уровень команды, Галымжан показал достойную статистику: 29 матчей во всех турнирах, шесть голов, два ассиста.

В связи с этим есть несколько версий, почему игрока отстранили от основы. И что примечательно, каждая из них в какой-то степени может быть верной.

Версия № 1. Проблема с контрактом, предложение от клуба РПЛ

У Кенжебека есть действующий контракт с «Кайратом», но, судя по всему, он завершается в этом году. Зимой «Кайрат» работает над сохранением состава и, надо сказать, до недавнего времени справлялся с этой задачей вполне успешно. Алматинский клуб поступательно переподписывал как ключевых игроков, так и воспитанников команды. В частности, новые соглашения были достигнуты с Адилетом Садыбековым, Артуром Шушеначевым и Дамиром Касабулатом.

Но затем тенденция вдруг сломалась. Первый игрок, с которым, видимо, возникли проблемы, — Султанбек Астанов. Но о нем поговорим ниже. По информации одного из источников, Кенжебек не согласился на новый контракт, поскольку у него возникло предложение от одного из больших клубов РПЛ, правда, не сразу в основу, а во вторую команду.

Есть предположение, что Галымжан хочет попробовать себя именно в этом российском клубе и готов на жертвы (например, посидеть полгода без практики в «Кайрате»), но перейти туда. «Кайрат» не хочет терять игрока бесплатно, что естественно, но вроде бы даже после срока завершения контракта алматинцы так или иначе должны будут получить солидарные выплаты за воспитание Кенжебека.

Версия № 2. Проблема с агентом, кейс Оразова/Астанова

Зимой «Кайрат» внезапно покинул Султанбек Астанов. По информации инсайдера Айдына Кожахмета, есть две версии, почему защитник решил уйти:

«У Астанова возникли разногласия с руководством клуба, способные привести к уходу игрока из команды. По одной из версий, проблема в выплате и размере бонусов за прошлый сезон. По другой же, все дело в агентском договоре. Точнее в его отсутствии. Астанов не желает подписывать соглашение с бывшим директором клуба Маратом Баймухановым, под которого уже подписали большинство футболистов из системы “Кайрата”.

О том, что у «Кайрата» теперь есть максимально приближенное к клубу агентство, которое ведет дела и контролирует большинство выпускников академии, в кулуарах говорят последний год. Вероятно, именно так клуб хочет обезопасить себя от ситуаций, которые произошли с Акмалем Бахтияровым и Рамазаном Оразовым, получившими поддержку со стороны других агентов и ушедшими бесплатно.

О существовании этого агентства писали и коллеги из Meta-ratings.kz. В частности, они сообщали о том, что: «Трансфер Нуралы Алипа в “Зенит” организовывала компания PC Management. Эта фирма из Алматы тесно связана с “Кайратом”, ей принадлежат права на многих игроков алматинской команды». Судя по всему, именно эту компанию возглавляет упомянутый Марат Баймуханов.

Так причем же тут Кенжебек? Точно известно о том, что 19-летний вингер — один из тех редких примеров, который сотрудничает со сторонним агентом.

В одной из социальных сетей сам Галымжан указывает, что его интересы представляет Роберт Тунян, это агент из компании ProTeam Management (в основном они ведут молодых российских футболистов).

Давно известно, что «Кайрату» совсем не нравится, когда его воспитанники начинают сотрудничать с агентами извне. Это порой приводит к конфликтам наподобие случаев с Оразовым и Бахтияровым.

Версия № 3. Проблемы с дисциплиной

Учитывая несомненный талант Кенжебека, надо заметить, что есть в нем и некоторые минусы. Например, сразу несколько людей в частных разговорах говорили нам о том, что парень далеко не образец в плане дисциплины.

В прошлом году на тот момент руководитель «Мактаарала» Талгат Байсуфинов предельно сдержанно оценивал Галымжана и публично выделил, в чем ему надо прибавлять: «Он перспективный игрок, но ему нужно поработать над собой в ментальном и профессиональном планах. Нельзя сбрасывать со счетов, что он еще очень юн, он должен понимать, что футбол — это большой труд, а не только игра».