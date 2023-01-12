Названы номинанты на премию лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе номинированы Международной федерацией футбола (ФИФА) на премию лучшему футболисту 2022 года.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе номинированы Международной федерацией футбола (ФИФА) на премию лучшему футболисту 2022 года.
Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. В финале его команда обыграла по пенальти сборную Франции, за которую выступал Мбаппе, выигравший гонку бомбардиров с 8 голами. Оба нападающих на клубном уровне защищают цвета французского «Пари Сен-Жермен».
На премию также претендуют: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Дортмунд»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Роберт Левандовский (Польша, «Барселона»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»/ «Бавария»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).
Голосование на официальном сайте ФИФА продлится до 3 февраля 2023 года.