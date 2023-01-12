Названы номинанты на премию лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. В финале его команда обыграла по пенальти сборную Франции, за которую выступал Мбаппе, выигравший гонку бомбардиров с 8 голами. Оба нападающих на клубном уровне защищают цвета французского «Пари Сен-Жермен».