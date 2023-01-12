Белорусский нападающий отказался проходить просмотр в ведущем клубе КПЛ

Источник: ФК "Кайсар"

27-летнему футболисту предложили пройти просмотр в составе казахстанского клуба, однако тот ответил отказом. Также Сидоренко интересовались еще несколько команд КПЛ.

В настоящее время нападающий тренируется с брестским «Динамо».

Минувший сезон Сидоренко провел в первой лиге, забив за «Кайсар» девять голов в 23 матчах. Тем самым белорус помог «волкам» вернуться в высший дивизион.