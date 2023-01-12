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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Белорусский нападающий отказался проходить просмотр в ведущем клубе КПЛ

Экс-форвард молодежной сборной Беларуси Кирилл Сидоренко мог перейти в костанайский «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайсар"

27-летнему футболисту предложили пройти просмотр в составе казахстанского клуба, однако тот ответил отказом. Также Сидоренко интересовались еще несколько команд КПЛ.

В настоящее время нападающий тренируется с брестским «Динамо».

Минувший сезон Сидоренко провел в первой лиге, забив за «Кайсар» девять голов в 23 матчах. Тем самым белорус помог «волкам» вернуться в высший дивизион.

На родине нападающий известен по выступлениям за «Витебск», «Белшину», «Ислочь» и «Днепр-Могилев». Также он выступал за российский «Амкар» и сыграл три матча за молодежную сборную Беларуси.

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