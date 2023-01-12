Белорусский нападающий отказался проходить просмотр в ведущем клубе КПЛ
Экс-форвард молодежной сборной Беларуси Кирилл Сидоренко мог перейти в костанайский «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Экс-форвард молодежной сборной Беларуси Кирилл Сидоренко мог перейти в костанайский «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летнему футболисту предложили пройти просмотр в составе казахстанского клуба, однако тот ответил отказом. Также Сидоренко интересовались еще несколько команд КПЛ.
В настоящее время нападающий тренируется с брестским «Динамо».
Минувший сезон Сидоренко провел в первой лиге, забив за «Кайсар» девять голов в 23 матчах. Тем самым белорус помог «волкам» вернуться в высший дивизион.
На родине нападающий известен по выступлениям за «Витебск», «Белшину», «Ислочь» и «Днепр-Могилев». Также он выступал за российский «Амкар» и сыграл три матча за молодежную сборную Беларуси.