Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
11.01
Труа
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Страсбур
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
11.01
ПСЖ
Анже
20
Футбол. Зарубежный
11.01
Ницца
Монпелье
61
Футбол. Зарубежный
11.01
Лорьян
Монако
22
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Акжайык
Тобол Кс
13
2022
Аксу
Атырау
21
2022
Актобе
Кайрат
41
2022
Кызыл-Жар
Каспий
41
2022
Мактаарал
Ордабасы
00
2022
Тараз
Туран
23
2022
Шахтер Кг
Астана
23
2022
Туран
Мактаарал
03
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:45 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ решил переманить молодых футболистов из вылетевшего в первую лигу «Тараза»

Атакентский «Мактаарал» из Туркестанской области намерен усилиться группой молодых и перспективных футболистов из «Тараза», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мактаарал
ТаразЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Тараз"

На сборах клуба КПЛ были замечены сразу несколько потенциальных новичков. Среди них такие футболисты, как Динмухамед Караман, Аскар Сатышев, Даурен Жумат, Жалгас Жаксылыков и другие.

22-летним Караманом интересуется и «Аксу», с которым лидер «Тараза» в скором времени может подписать контракт.

Игравший в молодежной команде испанской «Гранады» центральный защитник Аскар Сатышев вновь может попробовать свои силы в Европе, однако в случае отсутствия конкретных предложений из-за рубежа подпишет соглашение с «Мактааралом».

21-летний защитник Жалгас Жаксылыков в минувшем сезоне сыграл за «Тараз» 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Также молодой футболист находился в расширенном списке сборной Казахстана на прошлогодний февральский сбор и стабильно получал вызовы в молодежную сборную.

23-летний полузащитник Даурен Жумат в сезоне-2022 сыграл за «Тараз» пять матчей, а также был лидером второй команды — «Тараз-Каратау». В 19 играх первой лиги на его счету пять голов и три голевые передачи.

Также в списке потенциальных трансферов «Мактаарала» находятся и другие воспитанники «Тараза». Среди них 20-летний Еркебулан Тойбеков, 24-летний Бектас Нурдаулет и другие.

Вылетевший в первую лигу из-за финансовых проблем «Тараз» намерен в новом сезоне сделать ставку на своих воспитанников и отпускать перспективных футболистов не планирует. Команду покинут только те, у кого завершился контракт.

В сезоне-2022 «Мактаарал» практически весь сезон боролся за выживание в КПЛ, однако с приходом главного тренера Константина Горовенко сумел занять восьмое место в турнирной таблице.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь