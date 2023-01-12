Клуб КПЛ решил переманить молодых футболистов из вылетевшего в первую лигу «Тараза»

Источник: ФК "Тараз"

На сборах клуба КПЛ были замечены сразу несколько потенциальных новичков. Среди них такие футболисты, как Динмухамед Караман, Аскар Сатышев, Даурен Жумат, Жалгас Жаксылыков и другие.

22-летним Караманом интересуется и «Аксу», с которым лидер «Тараза» в скором времени может подписать контракт.

Игравший в молодежной команде испанской «Гранады» центральный защитник Аскар Сатышев вновь может попробовать свои силы в Европе, однако в случае отсутствия конкретных предложений из-за рубежа подпишет соглашение с «Мактааралом».

21-летний защитник Жалгас Жаксылыков в минувшем сезоне сыграл за «Тараз» 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Также молодой футболист находился в расширенном списке сборной Казахстана на прошлогодний февральский сбор и стабильно получал вызовы в молодежную сборную.

23-летний полузащитник Даурен Жумат в сезоне-2022 сыграл за «Тараз» пять матчей, а также был лидером второй команды — «Тараз-Каратау». В 19 играх первой лиги на его счету пять голов и три голевые передачи.

Также в списке потенциальных трансферов «Мактаарала» находятся и другие воспитанники «Тараза». Среди них 20-летний Еркебулан Тойбеков, 24-летний Бектас Нурдаулет и другие.

Вылетевший в первую лигу из-за финансовых проблем «Тараз» намерен в новом сезоне сделать ставку на своих воспитанников и отпускать перспективных футболистов не планирует. Команду покинут только те, у кого завершился контракт.