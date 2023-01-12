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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Месси — канализационная крыса». В Сеть слили скандальную переписку бывших боссов «Барсы»

Хосепа Бартомеу подозревают в умышленной утечке данных. А его подчинённый писал гадости о звёздных футболистах.

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Источник: AFP 2022

Период правления Хосепа Марии Бартомеу в «Барселоне» был наполнен разного рода скандалами. Он покинул пост осенью 2020 года, но неприятности для бывшего босса сине-гранатовых на этом не закончились. Его арестовали по обвинению в противоправной деятельности в соцсетях. Бартомеу заключил договор с аналитической компанией, которая создавала фейк-аккаунты с целью очернять конкурентов Хосепа в борьбе за президентское кресло. Естественно, данные о соперниках были недостоверными. Бартомеу временно отпустили на свободу, а затем уже нынешние руководители каталонского клуба обратились в прокуратуру, обвинив его в финансовых махинациях. А теперь всплыла ещё и скандальная переписка.

В переписке Месси называют канализационной крысой, а Пике — сыном проститутки

Marca, ссылаясь на скриншоты El Periodico, раскрывает детали общения бывших топ-менеджеров каталонского клуба. Экс-глава юридического отдела «Барселоны» Рамон Гомес Понти не стеснялся в выражениях. Досталось даже Лионелю Месси.

«Барто, ты не можешь так хорошо себя вести с этой канализационной крысой, — писал Понти. — Клуб дал ему всё, а он диктует руководству условия в плане трансферов, подписания контрактов с игроками, спонсорами. Когда дела у “Барсы” шли плохо в период пандемии, Месси написал сообщение: “Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Суареса”. Как будто это худшее, что с ним может случиться. Месси занимался шантажом и грубостью, из-за которых пострадал клуб. Всё из-за этого гормонального карлика. Он заслуживает человеческого равнодушия».

Небольшое пояснение по поводу карлика. Наверняка многие знают, что в 11 лет Месси поставили диагноз — дефицит гормона роста. Лечение требовало серьёзных денег, которых у родителей будущей звезды не было. Отец Месси привёз парня на просмотр в «Барселону», которая позднее взяла на себя все расходы по лечению одарённого футболиста. Лео стал частью академии каталонского клуба, а затем превратился в настоящую легенду.

Летом 2020 года «Барселона» потерпела позорное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч с «Баварией» состоялся в Португалии при пустых трибунах (ковидные времена), и немецкий клуб просто растоптал соперника — 8:2. После этого Жерар Пике выразил мнение, что команде необходимы перемены на всех уровнях. «Нужно быть сыном проститутки, чтобы такое говорить. Наверное, у него совсем нет совести», — отреагировал на слова игрока Понти в переписке с руководством «Барселоны».

Если вы думаете, что клубный юрист на этом успокоился, то ошибаетесь. Он назвал футболистов «Барселоны» бесчувственными и избалованными миллионерами. В разгар пандемии у клуба возникли серьёзные финансовые проблемы, и руководство вело переговоры с игроками о сокращении зарплаты. По словам Понти, футболисты отказались согласовать минимальные меры для обеспечения экономической жизнеспособности «Барселоны». Он настоятельно советовал Бартомеу значительно урезать зарплаты игрокам, а некоторых, включая Серхио Бускетса, и вовсе убрать из клуба с выплатой минимальной компенсации.

Бартомеу подозревают в умышленном сливе данных о многомиллионных контрактах звёзд

Сейчас скандальные переписки изучает испанская полиция. Бартомеу, Понти и бывшего исполнительного директора «Барселоны» Оскара Грау подозревают в намерении слить в прессу данные о многомиллионных контрактах Месси и Пике, а также в оскорблении футболистов. Понти, к примеру, писал следующее: «Нужно радикально сократить зарплатный фонд. Было бы неплохо опубликовать данные о контрактах миллионеров основной команды, чтобы люди могли отказаться от них».

В январе 2021 года газета El Mundo опубликовала на первой полосе полную информацию о контракте Месси на € 555 млн, который «разрушил “Барселону”. Позже Marca выкатила данные о € 109 млн, которые обещали Пике в период с 2017-го по 2022 год. Люди в клубе, причастные к этой утечке, могут быть привлечены к ответственности за разглашение конфиденциальной информации. Не исключено, что совсем скоро сеньор Бартомеу всё-таки окажется за решёткой, если суд признает его виновным во всех финансовых махинациях.

Кирилл Закатченко

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