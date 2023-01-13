Карьера Нойера под вопросом из-за глупой травмы в отпуске. В «Баварии» сомневаются в его возвращении

До зимней паузы на чемпионат мира сезон для Мануэля Нойера складывался отлично — первое место в бундеслиге, 18 из 18 возможных очков в группе ЛЧ c нулем пропущенных голов и первое место по проценту отраженных ударов. Но в Катаре что-то пошло не так — Нойер стал одним из инициаторов скандальной акции с прикрытыми ртами (по мнению многих, это повлияло на выступление сборной) и провел весьма слабый турнир.

Германия не смогла даже выйти из группы, а Нойер пропустил пять мячей в трех играх. Зато установил рекорд среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира. Некоторые ждали, что после турнира 36-летний вратарь объявит о завершении международной карьеры и уступит место уже давно претендующему на роль первого номера бундестим Тер Штегену. Но Мануэль четко сказал, что остается и намерен сыграть на Евро-2024.

Травма на лыжном склоне

И вот 10 декабря, когда подробности разлада в сборной на ЧМ активно обсуждались прессой и болельщиками, пришла новость — Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона. Мануэль поехал в отпуск кататься на лыжах и неудачно упал.

«Ну что сказать, конец года мог бы быть и получше… Проветриваясь во время лыжного тура, я сломал ногу. Вчерашняя операция прошла очень хорошо, спасибо врачам. Но мне больно от осознания, что сезон для меня закончен», — написал вратарь в соцсетях.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан тут же заявил, что Нойеру клуб окажет любую помощь при восстановлении. Но спустя несколько дней в интервью Goal он был более резок: «Нойер — большой любитель горных лыж и ездил на склоны. Я знаю о том, что его предупреждали — снега очень мало, везде торчат камни и кататься опасно. Но Нойер никогда никого не слушает. Спасатели достали его с горы и вертолетом доставили в больницу, где ему провели операцию. Мы потеряли одного из лучших вратарей в мире до конца сезона. Это ужасно, но мы верим, что восстановление пройдет хорошо. Сейчас же нужно решать вопрос замены».

Источник: Соцсети

Bild быстро раскопал, что в контракте Нойера с «Баварией» нет пункта, запрещающего кататься на лыжах. И это необычная история большого клуба — обычно гранды обязывают своих звезд не заниматься экстремальными видами спорта.

Осложнение и риск для карьеры

Почти месяц о восстановлении Нойера не было вестей — казалось, что все идет по плану. Но 10 января Bild выпустил любопытный инсайд, согласно которому травма Мануэля гораздо серьезнее, чем сообщалось ранее. «Бавария» официально сообщала, что вратарь получил «перелом нижней части правой ноги», но ходят слухи, что у того перелом большой и малой берцовой костей. На восстановление от такого повреждения может потребоваться куда больше времени, так как при подобной травме существует риск заражения тканей или инфицирования. «Бавария» опровергла эту информацию, но, что самое интересное, люди из окружения Нойера не опровергли ее, когда с ними связались журналисты.

«Не очень приятно получать новости о травме Нойера во время отпуска, — признался на днях тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн. — Мне жаль его и всю команду. Но такое бывает, это жизнь. Сначала он не очень хорошо себя чувствовал, но сейчас ему лучше. Ситуация для нас и правда сложная. Нелегко принять решение о том, что делать дальше».

Как пишет тот же Bild, в «Баварии» сомневаются, что после такого серьезного повреждения Нойеру удастся выйти на прежний уровень. Все это ставит под большой вопрос карьеру Мануэля не только в сборной, но и в «Баварии». Дело может дойти даже до завершения карьеры.

Поиски замены

Оливер Кан не скрывал, что «Бавария» сразу начала поиски замены. Оно логично — подходить к матчам ⅛ ЛЧ с «ПСЖ» со Свеном Ульрайхом в воротах, мягко говоря, рискованная затея. Сперва ходили слухи о вратаре загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминике Ливаковиче, но тот хочет перейти в клуб, где будет получать регулярную игровую практику на продолжительной основе. Также с возможным переходом в «Баварию» связывали Кейлора Наваса из «ПСЖ» и Яссина Буну из «Севильи», обговаривалось с «Монако» возвращение из аренды Александра Нюбеля.

Но, судя по всему, пока самый вероятный шаг — трансфер вратаря гладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. Как пишут немецкие журналисты, сам швейцарец желает перехода, так как хочет выиграть немецкие трофеи и побороться за победу в Лиге чемпионов. А конкуренция с Нойером его не пугает — Зоммер уверен, что может посоперничать за место первого номера. И учитывая вероятные проблемы Мануэля с возвращением на поле, ставка одного из самых недооцененных вратарей Европы может сыграть.