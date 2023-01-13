Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Зарубежный
11.01
Труа
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Страсбур
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
9.01
Атлетик
Осасуна
00
8.01
Атлетико
Барселона
01
8.01
Севилья
Хетафе
21
8.01
Райо Вальекано
Бетис
12
8.01
Альмерия
Реал Сосьедад
02
7.01
Эспаньол
Жирона
22
7.01
Мальорка
Вальядолид
10
7.01
Вильярреал
Реал
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» по пенальти обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче ½ финала Суперкубка Испании-2023.

Барселона
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 40-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме, так как забитый мяч Педри был отменен ВАР.

На 77-й минуте Набиль Фекир сравнял счет. На последних минутах Левандовски оформил дубль, но гол был отменен из-за офсайда.

В дополнительное время команды обменялись голами: Ансу Фати забил за «Барселону», а Лорен Морон — за «Бетис». Также в концовке 36-летний полузащитник Андрес Гуардадо получил красную карточку, но сине-гранатовые не успели воспользоваться численным преимуществом.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь