«Барселона» подала в суд на Ла Лигу

«Барселона» подала иск против Ла Лиги в коммерческий суд каталонской столицы. Команда недовольна тем, что она не может конкурировать на равных с другими 38 клубами Профессиональной футбольной лиги, которые в августе 2021 года подписали соглашение с CVC.
Согласно этому соглашению Ла Лига уступила 10,95% своего бизнеса CVC в обмен на € 1,99 млрд евро. Это позволило создать Ла Лигу Импульсо, которая предполагает, что 70% средств, получаемых клубами каждый сезон, должны инвестироваться в инфраструктуру.
Еще 15% должны быть выделены для покрытия финансового долга, а оставшиеся 15% могут быть использованы клубами для увеличения лимита заработной платы своих спортивных команд.
«Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» отказались участвовать в сделке.