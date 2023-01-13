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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» подала в суд на Ла Лигу

«Барселона» подала в суд на Ла Лигу за то, что она не позволила ей увеличить свою зарплатную ведомость на 15%, как это сделали 38 клубов, которые проголосовали за вступление фонда CVC Capital Partners для создания LaLiga Impulso, сообщает COPE.

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Источник: Reuters

«Барселона» подала иск против Ла Лиги в коммерческий суд каталонской столицы. Команда недовольна тем, что она не может конкурировать на равных с другими 38 клубами Профессиональной футбольной лиги, которые в августе 2021 года подписали соглашение с CVC.

Согласно этому соглашению Ла Лига уступила 10,95% своего бизнеса CVC в обмен на € 1,99 млрд евро. Это позволило создать Ла Лигу Импульсо, которая предполагает, что 70% средств, получаемых клубами каждый сезон, должны инвестироваться в инфраструктуру.

Еще 15% должны быть выделены для покрытия финансового долга, а оставшиеся 15% могут быть использованы клубами для увеличения лимита заработной платы своих спортивных команд.

«Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» отказались участвовать в сделке.

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