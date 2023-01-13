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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии появился новый суперклуб. Вот как «Ньюкасл» этого добился

Удивительно, насколько разумно шейхи тратят деньги.

Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В чемпионате Англии уже давно сформировалось выражение big six (большая шестёрка). К главным командам страны относят «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ». В таком порядке команды завершили прошлый сезон. Казалось, что этим клубам практически невозможно навязать борьбу за топ-4 (места, дающие Лигу чемпионов).

За последний год ситуация изменилась.

«Ньюкасл» ворвался, растолкав конкурентов локтями. Теперь большая шестёрка превращается в большую семёрку. Ровно год назад команда шла на предпоследнем, 19-м месте в АПЛ. Теперь же «Ньюкасл» — третий в таблице. Хотя у «МЮ» матч в запасе, но даже если считать по потерянным очкам, то «Ньюкасл» всё равно идёт в зоне Лиги чемпионов. Многие ждали, что команда прибавит с приходом новых владельцев из Саудовской Аравии, но чтобы так сразу…

Насколько мощно «Ньюкасл» вложился в состав?

Если вы мало следили за «Ньюкаслом», то могли подумать: ну всё понятно, пришли шейхи и завалили деньгами. Это не совсем так. Например, этим летом трансферный баланс (соотношение покупок к продажам) клуба был равен -134 млн. €. Для топ-клубов АПЛ это далеко не самый великий показатель. Вот баланс клубов АПЛ за лето 2022 года по версии Transfermarkt:

«Челси»: -288 млн €
«МЮ»: -227 млн
«Вест Хэм»: -164 млн
«Ноттингем Форест»: -155 млн
«Ньюкасл»: -134 млн
«Тоттенхэм»: -131 млн
«Арсенал»: -108 млн
«Саутгемптон»: -101 млн.

Не сказать, что «Ньюкасл» взрывает рынок и заваливает деньгами. Хотя год назад всё выглядело иначе. В первое для новых хозяев трансферное окно, когда команду нужно было спасать из зоны вылета, были куплены сразу Триппьер (€ 14 млн), Бёрн (€ 15 млн), Уиллок (€ 29,4 млн), Вуд (€ 30 млн) и Гимарайнс (€ 42,1 млн). После такой зимы казалось, что руководство продолжит вкладываться в состав больше конкурентов, но этого не произошло ни летом, ни — пока — этой зимой.

По стоимости состава (€ 452,2 млн) «Ньюкасл» всё ещё не входит в топ-7 клубов АПЛ, находясь на девятом месте в рейтинге. По данным Transfermarkt, более дорогим составом обладают не только команды большой шестёрки, но ещё «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Кто является ключевыми игроками «Ньюкасла»?

Самое удивительное, что при всех новых трансферах в команде выделяются футболисты, которые уже давно в «Ньюкасле». В начале этого сезона разрывал Сент-Максимен (в команде с 2019 года) — он отдал две голевые в матче с «Сити». Теперь главная звезда — Альмирон, забивший восемь мячей в последних 11 турах (в команде тоже с 2019 года). Кроме того, впереди в основе играют Жоэлинтон и Уилсон, которые были в клубе и до шейхов.

Альмирон за последнее время вообще превратился в мем. Всё началось с того, что вингер «Сити» Грилиш так хорошо отмечал последнее чемпионство, что позволил себе шутку на камеру: «Мареза надо убирать — он играет, как Альмирон». За это высказывание Грилиша обильно критиковали, и он принёс извинения. А после недавних успехов Альмирона болельщики постоянно подкалывают игрока «Сити». В том числе с помощью баннера: «Я хочу играть, как Альмирон».

Источник: Социальные сети

Хотя и новички «Ньюкасла» тоже играют значимую роль: Поуп, Триппьер и Гимарайнс — важные составляющие успеха. В команде забивает даже обладатель самой говорящей фамилии в лиге — Вуд («дерево» с английского). Он явно не выглядел игроком для топ-клуба. Год назад все шутили, будто форварда забрали у «Бёрнли», только чтобы ослабить конкурента в борьбе за выживание. Однако в этом сезоне АПЛ Вуд выходил на поле в 17 из 18 туров (правда, почти всегда на замену).

А вот Исака (самый дорогой трансфер в истории «Ньюкасла» — € 70 млн) мы толком не видели в АПЛ. Нападающий получил травму спустя три тура, в которых, кстати, неплохо выглядел и дважды забил. Будь Исак здоров, «Ньюкасл» смотрелся бы ещё мощнее. Ожидается, что он вот-вот наберёт форму и снова сыграет в АПЛ. За последнюю неделю он уже немного поиграл в Кубке Англии и Кубке лиги.

Так что за гении руководят «Ньюкаслом»?

«Ньюкасл» не проигрывает в чемпионате с августа. Этим не может похвастаться ни один другой клуб АПЛ. Единственное поражение за сезон — от «Ливерпуля». С остальными топ-клубами были либо ничьи (в матчах с «Арсеналом», «Сити», «МЮ»), либо победы (с «Челси» и «Тоттенхэмом»). А ещё команда меньше всех пропустила в чемпионате Англии — лишь 11 мячей («Арсенал» — 14, а «Сити» — 16). Понятно, что «Ньюкаслу» не приходится отвлекаться на еврокубки, в отличие от конкурентов, но результаты всё равно впечатляют.

И всё это происходит не при Анчелотти или каком-то другом топ-тренере, а при Эдди Хау. Его пригласили в команду 14 месяцев назад, хотя он никогда не работал в больших командах. Руководил только «Борнмутом» и «Бёрнли», которые при нём ничего особенного не добивались — играли то в Чемпионшипе, то в АПЛ. До еврокубков не добирались. Перед назначением в «Ньюкасл» Хау 14 месяцев сидел без работы и вроде не имел особого спроса среди других клубов. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что выбор в пользу этого тренера стал попаданием для «Ньюкасла». Хау уже посвящают баннеры.

Источник: AFP 2022

Есть ещё один важный человек в преображении «Ньюкасла». И тут достаточно тяжело обойтись без сравнения с «Челси», где недавно также сменился владелец. У столичного клуба трансферами занимался лично Боули, который никогда не имел никакого отношения к футболу. А в «Ньюкасле» при новых владельцах появился спортивный директор Дэн Эшуорт (младший брат спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта). До «Ньюкасла» он успел поработать директором «Вест Хэма», «Брайтона» и FA (Футбольной ассоциации Англии).

Можно сказать, что Эшуорт является противоположностью Боули, потому что отлично знает механизмы функционирования АПЛ. Тут можно было бы сказать, что некорректно сравнивать спортивного директора с хозяином клуба, но поскольку владелец «Челси» открыто говорит, что лично возглавил совет директоров, назначил себя спортивным директором (хотя на днях покинул эту должность) и лично занимался переговорами по трансферам, то такое сравнение выглядит уместно.

Источник: AFP 2022

Дэн Эшуорт

«Ньюкасл» при новом руководстве вложил меньше денег в трансферы, но плотно занялся структурой клуба. Значительные средства ушли на учебный центр. В том числе потрачен £ 1 млн на строительство и обслуживание нового гидротерапевтического блока (тут, конечно, отдельный привет травмированным в «Челси»). Ещё одно направление, которое «Ньюкасл» развивает — коммерческий блок. Здесь приходится выстраивать процессы фактически с нуля. Коммерческий отдел «Ньюкасла» состоял из четырёх сотрудников, хотя в крупнейших клубах АПЛ работают по 250 человек.

В этом плане интересна информация про возможный переход Роналду в «Ньюкасл» в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Хау уже опроверг эту новость, хотя его слова ещё ничего не гарантируют. Тем более что «Ньюкаслом» владеет инвестиционный фонд Саудовской Аравии, в которую переехал нападающий. The Athletic утверждает: непонятно, существует ли в контракте Роналду пункт про «Ньюкасл», но даже если присутствует, то английский клуб не намерен его активировать.

Чёрт, да в «Ньюкасле» действительно работают разумные люди.

Автор: Григорий Телингатер

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