Унизила бывшего после скандального расставания. Шакира придумала идеальную месть Пике

Пике и Шакира, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, считались идеальной парой: хоть и не узаконили отношения, были вместе 12 лет и воспитывали двух мальчиков — Милана и Сашу.

Все закончилось летом 2022-го. На публику причину расставания никто из селебрити не выносил, однако журналисты ее подсветили: футболист изменял певице.

«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас — главный приоритет, мы просим проявить уважение к нашей частной жизни. Спасибо за понимание», — таким было официальное заявление Пике и Шакиры.

Вскоре поп-дива выиграла суд по опеке над детьми и выпустила песню Te Felicito с небольшим посланием экс-возлюбленному: «Не говори мне о сожалениях. Это звучит искренне, но ты лжешь, я хорошо тебя знаю».

Полноценного же дисса пришлось ждать полгода, и вот он предстал публике. Шакира пришла в студию к Bizarrap — известному диджею и продюсеру из Аргентины. Клип в рамках проекта BZRP Music Sessions набрал за сутки уже более 62 млн просмотров, и это точно не предел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CocEMWdc7Ck" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый куплет — сразу же мощный подкол бывшего:

Извини, я уже села в другой самолет.

Я не вернусь, не хочу новых разочарований.

Ты так усердно притворяешься чемпионом,

Но когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны.

Я вернусь и буду еще сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счет.

Во втором куплете Пике тоже совсем не хвалят:

Я делаю это, чтобы ты смирился — прожевал и проглотил.

Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять.

Я осознала, что критика в твой адрес — не моя вина.

Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой.

Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге только сделал меня сильнее.

Задиссила Шакира и новую даму Жерара Клару Чиа, которая почти вдвое младше певицы:

Желаю тебе всего наилучшего с моей вероятной заменой.

У нее имя хорошего человека, но она им не является.

Даже не знаю, что с тобой произошло, ты такой странный.

Я переросла тебя — вот почему ты с такой же девушкой, как ты сам.

Такая волчица, как я, не для парней типа тебя.

Я стою двух двадцати двух.

Ты променял Ferrari на Renault Twingo.

Ты променял Rolex на Casio.

А в финале песни Шакира еще и казнила интеллект футболиста:

Ты много работаешь в зале, но мало работаешь мозгом.

Само собой, подобный хит не мог остаться без огненных реакций. Вот парочка из них:

«Покойся с миром, Жерар Пике». (известный блогер и друг футболиста Ибай Льянос);

«Женщины больше не плачут». (певица Лаура Исканес).

Не обошлось и без смешных картинок. Например, вот так мемоделы обыграли строчку «Ты променял Rolex на Casio».

А вот так — антагонизм Пике и Шакиры: примерно такой же, как у «Барселоны» с «Эспаньолом».