Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
12.01
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
14.01
Вальядолид
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
9.01
Атлетик
Осасуна
00
8.01
Атлетико
Барселона
01
8.01
Севилья
Хетафе
21
8.01
Райо Вальекано
Бетис
12
8.01
Альмерия
Реал Сосьедад
02
7.01
Эспаньол
Жирона
22
7.01
Мальорка
Вальядолид
10
7.01
Вильярреал
Реал
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:57 (мск), источник: Sport24

Унизила бывшего после скандального расставания. Шакира придумала идеальную месть Пике

Певица выждала полгода и записала мощное послание.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Пике и Шакира, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, считались идеальной парой: хоть и не узаконили отношения, были вместе 12 лет и воспитывали двух мальчиков — Милана и Сашу.

Все закончилось летом 2022-го. На публику причину расставания никто из селебрити не выносил, однако журналисты ее подсветили: футболист изменял певице.

«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас — главный приоритет, мы просим проявить уважение к нашей частной жизни. Спасибо за понимание», — таким было официальное заявление Пике и Шакиры.

Вскоре поп-дива выиграла суд по опеке над детьми и выпустила песню Te Felicito с небольшим посланием экс-возлюбленному: «Не говори мне о сожалениях. Это звучит искренне, но ты лжешь, я хорошо тебя знаю».

Полноценного же дисса пришлось ждать полгода, и вот он предстал публике. Шакира пришла в студию к Bizarrap — известному диджею и продюсеру из Аргентины. Клип в рамках проекта BZRP Music Sessions набрал за сутки уже более 62 млн просмотров, и это точно не предел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый куплет — сразу же мощный подкол бывшего:

Извини, я уже села в другой самолет.

Я не вернусь, не хочу новых разочарований.

Ты так усердно притворяешься чемпионом,

Но когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны.

Я вернусь и буду еще сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счет.

Источник: AP 2022

Во втором куплете Пике тоже совсем не хвалят:

Я делаю это, чтобы ты смирился — прожевал и проглотил.

Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять.

Я осознала, что критика в твой адрес — не моя вина.

Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой.

Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге только сделал меня сильнее.

Источник: AP 2022

Задиссила Шакира и новую даму Жерара Клару Чиа, которая почти вдвое младше певицы:

Желаю тебе всего наилучшего с моей вероятной заменой.

У нее имя хорошего человека, но она им не является.

Даже не знаю, что с тобой произошло, ты такой странный.

Я переросла тебя — вот почему ты с такой же девушкой, как ты сам.

Такая волчица, как я, не для парней типа тебя.

Я стою двух двадцати двух.

Ты променял Ferrari на Renault Twingo.

Ты променял Rolex на Casio.

А в финале песни Шакира еще и казнила интеллект футболиста:

Ты много работаешь в зале, но мало работаешь мозгом.

Источник: AP 2022

Само собой, подобный хит не мог остаться без огненных реакций. Вот парочка из них:

  • «Покойся с миром, Жерар Пике». (известный блогер и друг футболиста Ибай Льянос);
  • «Женщины больше не плачут». (певица Лаура Исканес).

Не обошлось и без смешных картинок. Например, вот так мемоделы обыграли строчку «Ты променял Rolex на Casio».

А вот так — антагонизм Пике и Шакиры: примерно такой же, как у «Барселоны» с «Эспаньолом».

Если что, цифра 22 — отсылка к строчке «Я стою двух двадцати двух», а не к Артему Дзюбе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинка Марина Мороз разделась на пляже в Майами, выставив напоказ красивую фигуру в бикини в цветах флага Украины
Пенелопа Крус похвасталась привлекательной фигурой в 48-летнем возрасте: «Желанная женщина. Горячая штучка»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь