Унизила бывшего после скандального расставания. Шакира придумала идеальную месть Пике
Певица выждала полгода и записала мощное послание.
Певица выждала полгода и записала мощное послание.
Пике и Шакира, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, считались идеальной парой: хоть и не узаконили отношения, были вместе 12 лет и воспитывали двух мальчиков — Милана и Сашу.
Все закончилось летом 2022-го. На публику причину расставания никто из селебрити не выносил, однако журналисты ее подсветили: футболист изменял певице.
«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас — главный приоритет, мы просим проявить уважение к нашей частной жизни. Спасибо за понимание», — таким было официальное заявление Пике и Шакиры.
Вскоре поп-дива выиграла суд по опеке над детьми и выпустила песню Te Felicito с небольшим посланием экс-возлюбленному: «Не говори мне о сожалениях. Это звучит искренне, но ты лжешь, я хорошо тебя знаю».
Полноценного же дисса пришлось ждать полгода, и вот он предстал публике. Шакира пришла в студию к Bizarrap — известному диджею и продюсеру из Аргентины. Клип в рамках проекта BZRP Music Sessions набрал за сутки уже более 62 млн просмотров, и это точно не предел.
Первый куплет — сразу же мощный подкол бывшего:
Извини, я уже села в другой самолет.
Я не вернусь, не хочу новых разочарований.
Ты так усердно притворяешься чемпионом,
Но когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны.
Я вернусь и буду еще сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счет.
Во втором куплете Пике тоже совсем не хвалят:
Я делаю это, чтобы ты смирился — прожевал и проглотил.
Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять.
Я осознала, что критика в твой адрес — не моя вина.
Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой.
Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге только сделал меня сильнее.
Задиссила Шакира и новую даму Жерара Клару Чиа, которая почти вдвое младше певицы:
Желаю тебе всего наилучшего с моей вероятной заменой.
У нее имя хорошего человека, но она им не является.
Даже не знаю, что с тобой произошло, ты такой странный.
Я переросла тебя — вот почему ты с такой же девушкой, как ты сам.
Такая волчица, как я, не для парней типа тебя.
Я стою двух двадцати двух.
Ты променял Ferrari на Renault Twingo.
Ты променял Rolex на Casio.
А в финале песни Шакира еще и казнила интеллект футболиста:
Ты много работаешь в зале, но мало работаешь мозгом.
Само собой, подобный хит не мог остаться без огненных реакций. Вот парочка из них:
Не обошлось и без смешных картинок. Например, вот так мемоделы обыграли строчку «Ты променял Rolex на Casio».
А вот так — антагонизм Пике и Шакиры: примерно такой же, как у «Барселоны» с «Эспаньолом».
Если что, цифра 22 — отсылка к строчке «Я стою двух двадцати двух», а не к Артему Дзюбе.