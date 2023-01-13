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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

С игрока «Манчестер Сити» сняли ряд обвинений в сексуальном насилии

Футболист английского «Манчестер Сити» Бенжамен Менди признан невиновным по семи пунктам обвинений в преступлениях сексуального характера, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Reuters

Менди вменяли восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве, а также попытку изнасилования. Ранее футболист был оправдан по одному пункту обвинения в изнасиловании.

«Манчестер Сити» сообщает о вердикте, вынесенном сегодня Королевским судом Честера, в котором присяжные признали Бенжамена Менди невиновным по семи пунктам обвинения. Присяжные остановились на двух обвинениях. Судебный процесс завершен, — сказано в заявлении клуба.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года. В составе «горожан» защитник провел 75 матчей и забил два мяча. В конце августа 2021-го клуб объявил об отстранении футболиста.

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