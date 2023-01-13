Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
12.01
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
14.01
Вальядолид
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.01
Фулхэм
Челси
21
5.01
Челси
Манчестер Сити
01
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
4.01
Саутгемптон
Ноттингем Форест
01
3.01
Манчестер Юнайтед
Борнмут
30
3.01
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинского футболиста обвинили в излишней эмоциональности

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко был предупрежден Футбольной ассоциацией Англии (FA) за излишнюю эмоциональность, сообщает The Telegraph.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В конце августа 2022 года FA отправила Зинченко предупреждение в связи с его поведением во время матча четвертого тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1). После забитого «канонирами» мяча Зинченко прибежал к угловому флажку, где бурно праздновал с одноклубниками взятие ворот. Примечательно, что украинец из-за травмы не принимал участие в матче и наблюдал за игрой со скамейки запасных, поэтому полузащитник не имел права выбегать на поле.

Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года, куда перешел из «Манчестер Сити». За «канониров» он провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российскую чемпионку сделали лицом Олимпиады-2026. Запад образумился?
'Не жалею о съемке в MAXIM': Туктамышева об откровенных фото и личной жизни
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь