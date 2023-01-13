Украинского футболиста обвинили в излишней эмоциональности

В конце августа 2022 года FA отправила Зинченко предупреждение в связи с его поведением во время матча четвертого тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1). После забитого «канонирами» мяча Зинченко прибежал к угловому флажку, где бурно праздновал с одноклубниками взятие ворот. Примечательно, что украинец из-за травмы не принимал участие в матче и наблюдал за игрой со скамейки запасных, поэтому полузащитник не имел права выбегать на поле.