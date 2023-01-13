Украинского футболиста обвинили в излишней эмоциональности
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко был предупрежден Футбольной ассоциацией Англии (FA) за излишнюю эмоциональность, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко был предупрежден Футбольной ассоциацией Англии (FA) за излишнюю эмоциональность, сообщает The Telegraph.
В конце августа 2022 года FA отправила Зинченко предупреждение в связи с его поведением во время матча четвертого тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1). После забитого «канонирами» мяча Зинченко прибежал к угловому флажку, где бурно праздновал с одноклубниками взятие ворот. Примечательно, что украинец из-за травмы не принимал участие в матче и наблюдал за игрой со скамейки запасных, поэтому полузащитник не имел права выбегать на поле.
Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года, куда перешел из «Манчестер Сити». За «канониров» он провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.