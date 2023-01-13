Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
12.01
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
14.01
Вальядолид
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
27Король умер: не стало великого Пеле
17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Опальный игрок сборной Казахстана подскочил в цене после перехода в новый клуб

Футболист китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» и сборной Казахстана Георгий Жуков вырос в трансферной стоимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Наверх
Источник: КФФ

Сейчас она составляет 750 тысяч евро, тогда как до перехода летом в «Цанчжоу Майти Лайонс» полузащитник стоил 300 тысяч.

Отметим, что Жуков не смог сыграть в последних матчах сборной Казахстана, так как в Китае действовали жесткие карантинные меры. Это явно не могло понравиться тренерскому штабу, а генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев так высказался по этому поводу: «Нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны».

26-летний Жуков провел за китайскую команду 16 матчей, в которых отметился одним ассистом.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь