Опальный игрок сборной Казахстана подскочил в цене после перехода в новый клуб

Сейчас она составляет 750 тысяч евро, тогда как до перехода летом в «Цанчжоу Майти Лайонс» полузащитник стоил 300 тысяч.

Отметим, что Жуков не смог сыграть в последних матчах сборной Казахстана, так как в Китае действовали жесткие карантинные меры. Это явно не могло понравиться тренерскому штабу, а генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев так высказался по этому поводу: «Нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны».