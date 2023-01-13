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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ нашел усиление в Европе

Футбольный клуб «Каспий» из Актау достиг договоренности с игроком сборной Литвы Вилюсом Арманавичюсом. Об этом сообщает Aladop.

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Источник: fchegelmann.com

27-летний полузащитник прежде никогда не играл за границей. Поэтому актауский клуб станет для него первым зарубежным в карьере. Последней его командой была «Хегельманн». Также он защищал цвета «Атлантаса», «Ионавы», «Стумбраса», «Рудуписа».

Выступал за юношеские и молодежную сборные своей страны. А с 2021-го начал привлекаться в главную национальную команду.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.

Ранее актауский клуб подписал грузинских легионеров Джабу Джигаури и Георгия Панцулаю. В сферу интересов «Каспия» еще входят казахстанцы Еркебулан Тунгышбаев и Бауыржан Исламхан.

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