Клуб КПЛ нашел усиление в Европе
Футбольный клуб «Каспий» из Актау достиг договоренности с игроком сборной Литвы Вилюсом Арманавичюсом. Об этом сообщает Aladop.
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Футбольный клуб «Каспий» из Актау достиг договоренности с игроком сборной Литвы Вилюсом Арманавичюсом. Об этом сообщает Aladop.
27-летний полузащитник прежде никогда не играл за границей. Поэтому актауский клуб станет для него первым зарубежным в карьере. Последней его командой была «Хегельманн». Также он защищал цвета «Атлантаса», «Ионавы», «Стумбраса», «Рудуписа».
Выступал за юношеские и молодежную сборные своей страны. А с 2021-го начал привлекаться в главную национальную команду.
Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.
Ранее актауский клуб подписал грузинских легионеров Джабу Джигаури и Георгия Панцулаю. В сферу интересов «Каспия» еще входят казахстанцы Еркебулан Тунгышбаев и Бауыржан Исламхан.