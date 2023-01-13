Клуб КПЛ нашел усиление в Европе

27-летний полузащитник прежде никогда не играл за границей. Поэтому актауский клуб станет для него первым зарубежным в карьере. Последней его командой была «Хегельманн». Также он защищал цвета «Атлантаса», «Ионавы», «Стумбраса», «Рудуписа».

Выступал за юношеские и молодежную сборные своей страны. А с 2021-го начал привлекаться в главную национальную команду.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.