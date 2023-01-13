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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана ответил на вопрос о своей судьбе в «Кайрате»

Футболист «Кайрата» и сборной Казахстана Султанбек Астанов рассказал о своем будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

«У меня с руководством “Кайрата” хорошие отношения. Что касается моего будущего, пока ничего неизвестно», — приводит его слова KazFootball.kz.

23-летний полузащитник провел за алматинский клуб 22 матча в КПЛ-2022, забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее его отправляли в шымкентский «Ордабасы», за который выступал в сезоне-2021.

Добавим, что «Кайрат» занял четвертое место в предыдущем сезоне чемпионата Казахстана, а «Ордабасы» финишировал на пятой строчке.

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