Игрок сборной Казахстана ответил на вопрос о своей судьбе в «Кайрате»

Источник: ФК "Кайрат"

«У меня с руководством “Кайрата” хорошие отношения. Что касается моего будущего, пока ничего неизвестно», — приводит его слова KazFootball.kz.

23-летний полузащитник провел за алматинский клуб 22 матча в КПЛ-2022, забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее его отправляли в шымкентский «Ордабасы», за который выступал в сезоне-2021.