Игрок сборной Казахстана ответил на вопрос о своей судьбе в «Кайрате»
Футболист «Кайрата» и сборной Казахстана Султанбек Астанов рассказал о своем будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футболист «Кайрата» и сборной Казахстана Султанбек Астанов рассказал о своем будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«У меня с руководством “Кайрата” хорошие отношения. Что касается моего будущего, пока ничего неизвестно», — приводит его слова KazFootball.kz.
23-летний полузащитник провел за алматинский клуб 22 матча в КПЛ-2022, забил один гол и отдал один голевой пас.
Ранее его отправляли в шымкентский «Ордабасы», за который выступал в сезоне-2021.
Добавим, что «Кайрат» занял четвертое место в предыдущем сезоне чемпионата Казахстана, а «Ордабасы» финишировал на пятой строчке.