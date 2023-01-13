«Каспий» вернул защитника из европейского чемпионата

28-летний защитник выступал за «Каспий» в 2021 году — провел 28 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один ассист.

Последним его клубом был «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. На родине также играл за «Минск», «Дняпро», «Луч», «Витебск», «Слуцк», минское «Динамо». Имеет в своем активе матчи за юношеские и молодежную сборные Беларуси.