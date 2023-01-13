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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» вернул защитника из европейского чемпионата

Белорусский футболист Алексей Залеский подписал контракт с «Каспием». Об этом сообщает пресс-служба актауского клуба.

КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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28-летний защитник выступал за «Каспий» в 2021 году — провел 28 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один ассист.

Последним его клубом был «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. На родине также играл за «Минск», «Дняпро», «Луч», «Витебск», «Слуцк», минское «Динамо». Имеет в своем активе матчи за юношеские и молодежную сборные Беларуси.

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