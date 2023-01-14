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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стерли его

«Наполи» разгромил конкурента. Судьба скудетто решена?

Наполи
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра «Наполи» с «Ювентусом» стала встречей лидеров Серии А после того, как команда Массимилиано Аллегри выдала крутую восьмиматчевую победную серию. «Старая синьора» внезапно пробудилась и решила напомнить, кто был хозяином в доме на протяжении девяти лет. Более того, в этих восьми турах «Ювентус» не пропустил ни одного гола (разница мячей — 14:0)!

«Наполи», напротив, неудачно вышел из «отпуска», связанного с ЧМ-2022. Команда Лучано Спаллетти, потерпев первое поражение в чемпионате — от «Интера», подарила надежду своим преследователям. Не порадовал Спаллетти в первых двух матчах нового года и Хвича Кварацхелия: грузинский вингер уходил с поля без результативных действий.

Но на стадионе Диего Марадоны сухая серия «Ювентуса» была прервана уже на 14-й минуте. «Наполи» с самого начала владел мячом и территорией, а команда Аллегри оборонялась средним блоком и перекрывала центр тремя защитниками, тремя полузащитниками и располагавшимися близко к опорнику соперника форвардами (Анхель Ди Мария и Аркадиуш Милик). Неаполитанцы вынуждены были искать пространство на флангах и в полуфлангах, кроме того, они активно использовали забросы на Виктора Осимхена, которого поддерживал Кварацхелия. Эти двое и сделали быстрый гол хозяев. Команда Спаллетти прорвала правый полуфланг, а потерянный защитниками Хвича пробил после подачи «ножницами». Войцех Щенсны смог отразить его удар, однако на добивании преуспел Осимхен.

Источник: Reuters

У «Ювентуса» мало что получалось в атаке до второго пропущенного мяча. В основном гости что-то создавали благодаря ошибкам игроков «Наполи». Например, Амир Ррахмани на ровном месте выкатил мяч Ди Марии — аргентинец, обыграв неудачливого защитника, пробил в перекладину. Это был отнюдь не единственный ляп наименее прочного звена в обороне неаполитанцев. Перед перерывом Ррахмани едва не забил в свои ворота — автоголу помешал состояться голкипер Алекс Мерет. Команда Спаллетти играла более цельно, и на 40-й минуте Кварацхелия забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне Серии А (ещё у Хвичи теперь девять голевых передач). В этом эпизоде Алекс Сандро напрасно выдернулся на подстраховку. Два других центрбека «Ювентуса» сместились к Осимхену, а нигериец сделал передачу прилетевшему с фланга Кварацхелии. Грузинский вингер покатил мяч в дальний угол.

Источник: Reuters

Тем не менее «Наполи» то ли концентрации не хватило, то ли хладнокровия, чтобы удержать 2:0 к перерыву. Ди Мария, как и положено чемпиону мира, повел партнёров за собой. Аргентинец организовал атаку по центру и завершил её после паса Милика.

Источник: Reuters

Несмотря на гол «старой синьоры» перед перерывом, игра принципиально не изменилась. «Ювентус» в начале второго тайма не использовал свои шансы на угловых, а вот команда Спаллетти идеально реализовала стандарт. Кварацхелия добавил к забитому мячу голевую передачу! «Наполи» доказывал, что оборона «Ювентуса» совсем не безупречна в больших матчах. Защитники туринцев сыграли безобразно, позволив мячу пролететь через штрафную, а Ррахмани реабилитировался за ошибки первых 45 минут — исполнил всё как настоящий форвард.

Источник: Reuters

После этого «Наполи» разрывал «Ювентус» на свободном пространстве. Кварацхелия с Осимхеном улетали в контратаки, так что четвёртый гол в ворота Щенсного казался делом времени. Правда, состоялся он не в результате быстрого ответного выпада «Наполи». Грубейшую ошибку совершил Бремер, потерявший мяч у собственной штрафной. Хвича мягко навесил на голову Осимхену, и Виктор забил.

«Ювентус» совсем развалился, потерял баланс. На 72-й минуте команда Аллегри была унижена пятым голом «Наполи». Хозяева здорово развернули атаку слева направо, а Элиф Элмас поразил цель с помощью рикошета от Алекса Сандро. Неаполитанцы показывали по-настоящему чемпионский футбол! В ворота «Ювентуса» влетали все мячи, которые не влетели в предыдущих восьми турах.

Источник: Reuters

«Наполи» сделал ещё один широкий шаг к скудетто. Спаллетти и Кварацхелия блестяще исполнили свои роли в ключевом матче чемпионата. Хвича сыграл 88 минут, совершил 53 касания мяча и заработал 1+2, нанеся пять ударов и отдав две передачи под удар.

Наполи
5:1
Первый тайм: 2:1
Ювентус
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