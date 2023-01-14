Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Монца
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ланс
Осер
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
13.01
Астон Вилла
Лидс
21
12.01
Фулхэм
Челси
21
5.01
Челси
Манчестер Сити
01
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
4.01
Саутгемптон
Ноттингем Форест
01
3.01
Манчестер Юнайтед
Борнмут
30
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Челси» готов расстаться с семью футболистами

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готов расстаться с семью футболистами, сообщает The Telegraph.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, руководство английского клуба может продать или отдать в аренду Хакима Зиеша, Кая Хаверца, Кристиана Пулишича, Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэту и Пьера-Эмерика Обамеянга. Также «Челси» может отпустить Жоржиньо, контракт которого истекает летом 2023 года. В то же время «синие» рассчитывают продлить соглашения с Н’Голо Канте и Мэйсоном Маунтом.

Отмечается, что руководство «Челси» пока не собирается отправлять в отставку главного тренера Грэма Поттера, однако вопрос об увольнении может быть рассмотрен, если результаты не улучшатся кардинально.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда потерпела шесть поражений в последний восьми матчах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российскую чемпионку сделали лицом Олимпиады-2026. Запад образумился?
'Не жалею о съемке в MAXIM': Туктамышева об откровенных фото и личной жизни
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь