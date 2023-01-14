СМИ: «Челси» готов расстаться с семью футболистами
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готов расстаться с семью футболистами, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готов расстаться с семью футболистами, сообщает The Telegraph.
По информации издания, руководство английского клуба может продать или отдать в аренду Хакима Зиеша, Кая Хаверца, Кристиана Пулишича, Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэту и Пьера-Эмерика Обамеянга. Также «Челси» может отпустить Жоржиньо, контракт которого истекает летом 2023 года. В то же время «синие» рассчитывают продлить соглашения с Н’Голо Канте и Мэйсоном Маунтом.
Отмечается, что руководство «Челси» пока не собирается отправлять в отставку главного тренера Грэма Поттера, однако вопрос об увольнении может быть рассмотрен, если результаты не улучшатся кардинально.
«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда потерпела шесть поражений в последний восьми матчах.