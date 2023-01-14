Феликс пропустит три матча АПЛ из-за удаления в дебютной игре за «Челси»
Стало известно, сколько полузащитник «Челси» Жоау Фелиш пропустит матчей в АПЛ из-за дисквалификации.
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Стало известно, сколько полузащитник «Челси» Жоау Фелиш пропустит матчей в АПЛ из-за дисквалификации.
Португалец получил красную карточку на 58-й минуте перенесенного матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).
Как сообщает Goal, футболист пропустит 3 матча: с «Кристал Пэлас» (15 января), «Ливерпулем» (21 января) и «Фулхэмом» (3 февраля).
Для Феликса это был дебют в составе «синих». Он стал первым игроком в истории «Челси», получивший красную карточку в своем дебютном матче в АПЛ.
«Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» за 11 миллионов евро.