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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:01 (мск), источник: Sport24

Феликс пропустит три матча АПЛ из-за удаления в дебютной игре за «Челси»

Стало известно, сколько полузащитник «Челси» Жоау Фелиш пропустит матчей в АПЛ из-за дисквалификации.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Португалец получил красную карточку на 58-й минуте перенесенного матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).

Как сообщает Goal, футболист пропустит 3 матча: с «Кристал Пэлас» (15 января), «Ливерпулем» (21 января) и «Фулхэмом» (3 февраля).

Для Феликса это был дебют в составе «синих». Он стал первым игроком в истории «Челси», получивший красную карточку в своем дебютном матче в АПЛ.

«Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

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