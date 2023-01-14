Феликс пропустит три матча АПЛ из-за удаления в дебютной игре за «Челси»

Как сообщает Goal, футболист пропустит 3 матча: с «Кристал Пэлас» (15 января), «Ливерпулем» (21 января) и «Фулхэмом» (3 февраля).

Для Феликса это был дебют в составе «синих». Он стал первым игроком в истории «Челси», получивший красную карточку в своем дебютном матче в АПЛ.