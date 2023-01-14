МВД Италии запретит болельщикам «Ромы» и «Наполи» посещать матчи клубов на выезде

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что подпишет запрет для болельщиков футбольных клубов «Рома» и «Наполи» на посещение выездных матчей чемпионата сроком на два месяца после массовой потасовки в кафе на центральной автостраде. Об этом сообщила в субботу газета Il Messaggero.

«Сегодня собираюсь подписать распоряжение о запрете посещения выездных матчей “Ромы” и “Наполи” их болельщиками в течение двух ближайших месяцев», — приводит издание слова министра.

Данное решение продиктовано произошедшем неделю назад инцидентом, когда экстремистские группы болельщиков обоих клубов устроили потасовку в дорожном кафе на центральной автостраде Италии, что привело к ее временному перекрытию и образованию многокилометровой пробки.

Обе группы тифози направлялись на выездные матчи своих команд, которые проходили в разных городах и даже не между ними. В итоге один болельщик получил ранения и был доставлен в больницу. Позже он был задержан за нарушение общественного порядка, но впоследствии отпущен, как и несколько других болельщиков обоих клубов, задержанных за участие в потасовке.

Как установило следствие, обе группы готовились к этому столкновению. Оно произошло в том же баре, что и несколько лет назад, когда в результате предупредительного выстрела полицейского в сходной ситуации был убит болельщик «Лацио».