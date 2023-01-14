МВД Италии запретит болельщикам «Ромы» и «Наполи» посещать матчи клубов на выезде
Запрет продлится «в течение двух ближайших месяцев», отметил глава ведомства Маттео Пьянтедози.
Запрет продлится «в течение двух ближайших месяцев», отметил глава ведомства Маттео Пьянтедози.
РИМ, 14 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что подпишет запрет для болельщиков футбольных клубов «Рома» и «Наполи» на посещение выездных матчей чемпионата сроком на два месяца после массовой потасовки в кафе на центральной автостраде. Об этом сообщила в субботу газета Il Messaggero.
«Сегодня собираюсь подписать распоряжение о запрете посещения выездных матчей “Ромы” и “Наполи” их болельщиками в течение двух ближайших месяцев», — приводит издание слова министра.
Данное решение продиктовано произошедшем неделю назад инцидентом, когда экстремистские группы болельщиков обоих клубов устроили потасовку в дорожном кафе на центральной автостраде Италии, что привело к ее временному перекрытию и образованию многокилометровой пробки.
Обе группы тифози направлялись на выездные матчи своих команд, которые проходили в разных городах и даже не между ними. В итоге один болельщик получил ранения и был доставлен в больницу. Позже он был задержан за нарушение общественного порядка, но впоследствии отпущен, как и несколько других болельщиков обоих клубов, задержанных за участие в потасовке.
Как установило следствие, обе группы готовились к этому столкновению. Оно произошло в том же баре, что и несколько лет назад, когда в результате предупредительного выстрела полицейского в сходной ситуации был убит болельщик «Лацио».
Последний эпизод футбольного хулиганства вызвал новую волну полемики в Италии, и правительство дало ясно понять, что подобные эпизоды будут жестко пресекаться.