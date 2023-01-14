«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 14 января. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Олд Траффорд».

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш (78-я минута) и Маркус Рэшфорд (83). У проигравших отличился Джек Грилиш (60).

«Манчестер Юнайтед» впервые за четыре матча обыграл «Манчестер Сити». Ранее «Манчестер Сити» победил соперника в двух домашних матчах (4:1, 6:3) и один раз одолел соперника на выезде (2:0). Все встречи прошли в чемпионате Англии. До этого в последний раз «Манчестер Юнайтед» сумел обыграть «Манчестер Сити» 7 марта 2021 года в гостевой встрече чемпионата Англии (2:0).

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» прошел в 1881 году. Всего в манчестерсом дерби команды провели 189 игр. На счету «Манчестер Юнайтед» 78 побед, «Манчестер Сити» — 58, еще 53 встречи завершились вничью.

«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии и девятую кряду с учетом матчей Кубка Англии и Кубка лиги. Рэшфорд забил гол в седьмом матче подряд за МЮ во всех турнирах. Англичанин стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2008 года, кто смог добиться такого результата, тогда это удалось португальцу Криштиану Роналду.