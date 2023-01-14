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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:43 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 14 января. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Олд Траффорд».

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш (78-я минута) и Маркус Рэшфорд (83). У проигравших отличился Джек Грилиш (60).

«Манчестер Юнайтед» впервые за четыре матча обыграл «Манчестер Сити». Ранее «Манчестер Сити» победил соперника в двух домашних матчах (4:1, 6:3) и один раз одолел соперника на выезде (2:0). Все встречи прошли в чемпионате Англии. До этого в последний раз «Манчестер Юнайтед» сумел обыграть «Манчестер Сити» 7 марта 2021 года в гостевой встрече чемпионата Англии (2:0).

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» прошел в 1881 году. Всего в манчестерсом дерби команды провели 189 игр. На счету «Манчестер Юнайтед» 78 побед, «Манчестер Сити» — 58, еще 53 встречи завершились вничью.

«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии и девятую кряду с учетом матчей Кубка Англии и Кубка лиги. Рэшфорд забил гол в седьмом матче подряд за МЮ во всех турнирах. Англичанин стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2008 года, кто смог добиться такого результата, тогда это удалось португальцу Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч. Лидирует «Арсенал» с 44 очками в 17 матчах. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» 19 января. «Манчестер Юнайтед» днем ранее встретится на выезде с «Кристал Пэлас».

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2:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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