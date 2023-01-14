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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Тен Хаг — о спорном первом голе «МЮ»: Рэшфорд не касался мяча и не вмешивался в эпизод

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о спорном первом голе своей команды, когда в момент передачи Каземиро на Бруну Фернандеша нападающий Маркус Рэшфорд находился в пассивном офсайде.

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Источник: Reuters

«Я вижу это и с другой стороны. По правилам, это сбивающий с толку момент для оборонительной линии соперника. Правила гласят, что Маркус Рэшфорд не касался мяча и не вмешивался в эпизод. Бруну Фернандеш находился позади линии офсайда.

Рэшфорда часто били по ногам в первом тайме? Игроки должны быть стойкими. Тебя пинают в игре. Это произошло, и это больно, но ты должен продолжать. Вы должны сделать это, чтобы получить правильный результат и производительность. Справьтесь с болезненным моментом, и игра продолжится. В топ-футболе приходится страдать и жертвовать, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова тен Хага издание BBC.

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