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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Клопп о 0:3 с «Брайтоном»: Плохо, очень плохо. Не припоминаю матча хуже. Это должно вызывать у «Ливерпуля» серьезное беспокойство

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

Брайтон
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Источник: Reuters

— Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош.

Мы увидели встречу хорошо организованной команды и не очень хорошо организованной команды. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, не могли выйти в атаку. Очевидно, это нехорошо, особенно в матче против такой вышколенной команды, как «Брайтон».

Соперник играл все увереннее, а мы — наоборот. Полагаю, сейчас он очень доволен, потому что провел отличный матч, а мы слишком часто облегчали ему жизнь.

У меня был план, как изменить схему и помочь команде, но реализовать его должным образом нам не удалось. Мы всегда находились в полупозиции, а хуже этого ничего и быть не может.

— Что идет не так?

— Как тут объяснить? Эти футболисты проводили прекрасные матчи, но получается вот так, если команда не организована должным образом.

Мы всегда немного опаздывали и все такое. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч — это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить.

— Волнует ли вас ситуация?

— Да, как тут не волноваться после такой игры? Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство, — сказал Клопп.

0:3 от «Брайтона» — крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4.

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Первый тайм: 0:0
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