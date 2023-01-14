«Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Мудрика. Контракт на 7+ лет согласован с игроком

Клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов, сообщает The Athletic. Кроме того, с 22-летним форвардом согласовали контракт на 7+ лет.

Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90−95 миллионов евро с учетом бонусов — это уже их третье официальное предложение.