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21:19 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Мудрика. Контракт на 7+ лет согласован с игроком

«Челси» и «Шахтер» согласовали трансфер украинского нападающего Михаила Мудрика.

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Источник: AFP 2022

Клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов, сообщает The Athletic. Кроме того, с 22-летним форвардом согласовали контракт на 7+ лет.

Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90−95 миллионов евро с учетом бонусов — это уже их третье официальное предложение.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Также он забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

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