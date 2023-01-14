«Милан» ушел от поражения в матче Серии А против «Лечче»
«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
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«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче закончилась со счетом 2:2. У хозяев забил Федерико Баскиротто (23-я минута), а ранее мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Тео Эрнандес (3).
После перерыва гости отыгрались усилиями Рафаэла Леау (58) и Давиде Калабрии (71).
Чемпион Италии «Милан» с 38 очками находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 9 баллов. «Лечче» (20 очков) располагается на 12-й позиции.
В другом матче «Кремонезе» на своем поле уступил «Монце» со счетом 2:3.