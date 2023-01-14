«Милан» ушел от поражения в матче Серии А против «Лечче»

Встреча в Лечче закончилась со счетом 2:2. У хозяев забил Федерико Баскиротто (23-я минута), а ранее мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Тео Эрнандес (3).

После перерыва гости отыгрались усилиями Рафаэла Леау (58) и Давиде Калабрии (71).

Чемпион Италии «Милан» с 38 очками находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 9 баллов. «Лечче» (20 очков) располагается на 12-й позиции.