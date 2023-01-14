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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» ушел от поражения в матче Серии А против «Лечче»

«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лечче
Милан
Монца
КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лечче закончилась со счетом 2:2. У хозяев забил Федерико Баскиротто (23-я минута), а ранее мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Тео Эрнандес (3).

После перерыва гости отыгрались усилиями Рафаэла Леау (58) и Давиде Калабрии (71).

Чемпион Италии «Милан» с 38 очками находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 9 баллов. «Лечче» (20 очков) располагается на 12-й позиции.

В другом матче «Кремонезе» на своем поле уступил «Монце» со счетом 2:3.

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Лечче
2:2
Первый тайм: 2:0
Милан
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