Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Эспаньол
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Труа
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Специя
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Болонья
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Аяччо
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Фиорентина
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14.01
Брентфорд
Борнмут
20
14.01
Брайтон
Ливерпуль
30
14.01
Эвертон
Саутгемптон
12
14.01
Ноттингем Форест
Лестер
20
14.01
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
14.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
21
13.01
Астон Вилла
Лидс
21
12.01
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

C «Ливерпулем» творится что-то странное. Почему команду снова колбасит?

2023 год начинается грустно для Клоппа.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»

«Ливерпуль» снова проиграл. На этот раз «Брайтону». Причём поражение получилось абсолютным и безапелляционным.

«Брайтон» смотрелся лучше по игре и закономерно победил — 3:0. На его стороне практически все возможные статистические показатели: удары, угловые, фолы, карточки и даже владение. Понятно, что оно само по себе ничего не гарантирует, но всё равно показательно, что «Ливерпуль» его кому-то отдаёт. В прошлом сезоне у Клоппа была вторая команда в АПЛ по владению (после «Сити»), а тут лишь 38%. Пускай даже «Брайтон» — не та команда, которая сама отдаёт мяч, но всё равно удивительно.

«Ливерпуль» ведь приучил нас к тому, что является второй командой АПЛ не только по владению, а вообще по силе. В прошлом сезоне до последнего тура боролись за чемпионство и были в нескольких минутах от титула. Ощущение, что сейчас в майках «Ливерпуля» играет какая-то другая команда.

Обычно в этом месте начинают говорить о травмах. Ван Дейк — действительно важный игрок, но в целом нет такого ужаса, который был в команде раньше. Есть кому играть. Показательно, что с «Брайтоном» результативную ошибку допустил вполне основной центральный защитник Матип. Да и вообще, если пройтись по остальным позициям, что мы видим? Вратарь на месте. На флангах обороны те же Трент и Робертсон. Полузащита основная — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго. В атаке не хватает Диаса/Жоты, но «Ливерпуль» за последние полгода провернул два мощных трансфера — появились Нуньес и Гакпо. Ну не получается объяснить поражение от «Брайтона» травмами.

Читайте также
Отмененный гол из-за VAR спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке

Понятно, что в одном матче может случиться что угодно, но в 2023 году «Ливерпуль» не смог победить никого. Уступили «Брентфорду» в чемпионате, затем ничья с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, теперь «Брайтон» не оставил шансов. Единственное, что чуточку оттеняет беды «Ливерпуля» — это крах «Челси». Только вот там более понятная причина: новый владелец, новый тренер, дикое количество травм. В «Ливерпуле» со всем этим проще.

Не мог же Клопп, который проделывал блестящую работу последние четыре года, разучиться тренировать? Тем не менее команда не просто на спаде, а будто даже в кризисе. И как раз поведение главного тренера наиболее показательно. Его пресс-конференции получаются достаточно нервными. На днях он наехал на журналиста за вполне корректный вопрос о том, насколько трансферы могут закрыть проблемы в команде. Теперь же в Брайтоне Клопп улыбался, глядя на пропущенные мячи. Кажется, это уже нервное.

После игры тренер вообще словно молился перед трибуной фанатов «Ливерпуля». Видимо, таким образом извинялся, потому что после матча сказал: «Я не могу вспомнить игры хуже. И я про всю карьеру, а не только “Ливерпуль”.

Источник: Reuters

И речь не о том, что Клоппа нужно убирать. Явно нет. Вероятно, без него будет сложнее вернуться на тот уровень, который был у команды в последние годы. Другое дело, что конкретно этот сезон АПЛ близок к тому, чтобы пропасть. Очень тяжело представить себе «Ливерпуль», который вообще не попал в еврокубки. Это какая-то аномалия. Такого вроде не может быть, но именно к этому всё идёт.

Григорий Телингатер

Читайте также
Брайтон
3:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь