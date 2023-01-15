C «Ливерпулем» творится что-то странное. Почему команду снова колбасит?

«Ливерпуль» снова проиграл. На этот раз «Брайтону». Причём поражение получилось абсолютным и безапелляционным.

«Брайтон» смотрелся лучше по игре и закономерно победил — 3:0. На его стороне практически все возможные статистические показатели: удары, угловые, фолы, карточки и даже владение. Понятно, что оно само по себе ничего не гарантирует, но всё равно показательно, что «Ливерпуль» его кому-то отдаёт. В прошлом сезоне у Клоппа была вторая команда в АПЛ по владению (после «Сити»), а тут лишь 38%. Пускай даже «Брайтон» — не та команда, которая сама отдаёт мяч, но всё равно удивительно.

«Ливерпуль» ведь приучил нас к тому, что является второй командой АПЛ не только по владению, а вообще по силе. В прошлом сезоне до последнего тура боролись за чемпионство и были в нескольких минутах от титула. Ощущение, что сейчас в майках «Ливерпуля» играет какая-то другая команда.

Обычно в этом месте начинают говорить о травмах. Ван Дейк — действительно важный игрок, но в целом нет такого ужаса, который был в команде раньше. Есть кому играть. Показательно, что с «Брайтоном» результативную ошибку допустил вполне основной центральный защитник Матип. Да и вообще, если пройтись по остальным позициям, что мы видим? Вратарь на месте. На флангах обороны те же Трент и Робертсон. Полузащита основная — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго. В атаке не хватает Диаса/Жоты, но «Ливерпуль» за последние полгода провернул два мощных трансфера — появились Нуньес и Гакпо. Ну не получается объяснить поражение от «Брайтона» травмами.

Понятно, что в одном матче может случиться что угодно, но в 2023 году «Ливерпуль» не смог победить никого. Уступили «Брентфорду» в чемпионате, затем ничья с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии, теперь «Брайтон» не оставил шансов. Единственное, что чуточку оттеняет беды «Ливерпуля» — это крах «Челси». Только вот там более понятная причина: новый владелец, новый тренер, дикое количество травм. В «Ливерпуле» со всем этим проще.

Не мог же Клопп, который проделывал блестящую работу последние четыре года, разучиться тренировать? Тем не менее команда не просто на спаде, а будто даже в кризисе. И как раз поведение главного тренера наиболее показательно. Его пресс-конференции получаются достаточно нервными. На днях он наехал на журналиста за вполне корректный вопрос о том, насколько трансферы могут закрыть проблемы в команде. Теперь же в Брайтоне Клопп улыбался, глядя на пропущенные мячи. Кажется, это уже нервное.

После игры тренер вообще словно молился перед трибуной фанатов «Ливерпуля». Видимо, таким образом извинялся, потому что после матча сказал: «Я не могу вспомнить игры хуже. И я про всю карьеру, а не только “Ливерпуль”.

И речь не о том, что Клоппа нужно убирать. Явно нет. Вероятно, без него будет сложнее вернуться на тот уровень, который был у команды в последние годы. Другое дело, что конкретно этот сезон АПЛ близок к тому, чтобы пропасть. Очень тяжело представить себе «Ливерпуль», который вообще не попал в еврокубки. Это какая-то аномалия. Такого вроде не может быть, но именно к этому всё идёт.