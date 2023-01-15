Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Вероной»

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте встречи, когда отличился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес. «Верона» пыталась навязать борьбу миланцам и даже поровну владела мячом, однако в первом тайме не сумела переломить ход встречи.

Во второй половине «нерадзурри» взяли мяч под своей контроль и проводили позиционные атаки, в то время как гости отвечали только редкими контратаками. «Интер» спокойно удержал преимущество, заработанное в самом начале матча, и одержал минимальную победу — 1:0.