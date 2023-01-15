За украинца платят больше, чем за Роналду — бывший клуба Абрамовича взбесил всю Англию. Трансферы и слухи дня

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Что в России

«Бешикташ» сделал предложение «Локо» по Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил, что стамбульский клуб заинтересован в трансфере российского полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» отправил запрос о проведении трансфера Баринова и «Локомотив» его получил? Да, это так, — цитирует Казанчи «Спорт-Экспресс».

Баринов выступает за железнодорожников с 2016 года. В составе красно-зеленых 26-летний игрок провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Краснодар» подписал бразильца из Азербайджана

Кади Боржес — теперь официально в «Краснодаре». Пресс-служба «быков» объявила о трансфере бразильского атакующего полузащитника. Стороны заключили соглашение до конца июня 2026 года.

Последней командой бразильца был азербайджанский «Карабах». За полтора года Боржес забил 28 мячей, в том числе — 4 в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» летом

По информации Sport24, «Зенит» летом предлагал нападающему Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 миллионов евро в год, включая бонусы.

«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год. Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты — он хотел новых вызовов», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Адана Демирспор»

Дзюба в августе 2022 года после ухода из «Зенита» подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», который затем покинул в ноябре. На данный момент 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.

Что в Европе

«Челси» заплатит за Мудрика 100 млн евро

«Челси» продолжает раскидываться деньгами после ухода Абрамовича. Клуб собирается перехватить у «Арсенала» главного молодого таланта Украины — за Михаила Мудрика из «Шахтера» лондонцы готовы отдать какую-то немыслимую сумму.

Как сообщает The Athletic, трансфер обойдется клубу в 70 млн евро при 30 млн в виде бонусов (это больше, чем «Реал» заплатил за Роналду). И это за футболиста, который буквально два года назад заиграл на взрослом уровне!

22-летний Мудрик подпишет с «Челси» долгосрочный контракт до 2030 года, а его зарплата составит 7,5 млн евро за сезон.

По информации источника, представители «Челси» прилетели в Турцию на переговоры с менеджерами «Шахтера».

Интересно, что такой агрессивной трансферной политикой «Челси» уже взбесил всю Англию. Как сообщает The Independent, «Арсеналу» и другим клубам АПЛ не нравится, что «Челси» «во все вмешивается».

В нынешнем сезоне Мудрик провел за клуб 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.

Месси останется в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси и «ПСЖ» достигли принципиального соглашения о продлении контракта, об этом сообщает TyC Sports.

Новый договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года. Действующее соглашение истекает летом 2023-го.