За украинца платят больше, чем за Роналду — бывший клуба Абрамовича взбесил всю Англию. Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
«Бешикташ» сделал предложение «Локо» по Баринову
Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил, что стамбульский клуб заинтересован в трансфере российского полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Бешикташ» отправил запрос о проведении трансфера Баринова и «Локомотив» его получил? Да, это так, — цитирует Казанчи «Спорт-Экспресс».
Баринов выступает за железнодорожников с 2016 года. В составе красно-зеленых 26-летний игрок провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
«Краснодар» подписал бразильца из Азербайджана
Кади Боржес — теперь официально в «Краснодаре». Пресс-служба «быков» объявила о трансфере бразильского атакующего полузащитника. Стороны заключили соглашение до конца июня 2026 года.
Последней командой бразильца был азербайджанский «Карабах». За полтора года Боржес забил 28 мячей, в том числе — 4 в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» летом
По информации Sport24, «Зенит» летом предлагал нападающему Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 миллионов евро в год, включая бонусы.
«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год. Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты — он хотел новых вызовов», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Дзюба в августе 2022 года после ухода из «Зенита» подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», который затем покинул в ноябре. На данный момент 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.
«Челси» заплатит за Мудрика 100 млн евро
«Челси» продолжает раскидываться деньгами после ухода Абрамовича. Клуб собирается перехватить у «Арсенала» главного молодого таланта Украины — за Михаила Мудрика из «Шахтера» лондонцы готовы отдать какую-то немыслимую сумму.
Как сообщает The Athletic, трансфер обойдется клубу в 70 млн евро при 30 млн в виде бонусов (это больше, чем «Реал» заплатил за Роналду). И это за футболиста, который буквально два года назад заиграл на взрослом уровне!
22-летний Мудрик подпишет с «Челси» долгосрочный контракт до 2030 года, а его зарплата составит 7,5 млн евро за сезон.
По информации источника, представители «Челси» прилетели в Турцию на переговоры с менеджерами «Шахтера».
Интересно, что такой агрессивной трансферной политикой «Челси» уже взбесил всю Англию. Как сообщает The Independent, «Арсеналу» и другим клубам АПЛ не нравится, что «Челси» «во все вмешивается».
В нынешнем сезоне Мудрик провел за клуб 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.
Месси останется в «ПСЖ»
Нападающий Лионель Месси и «ПСЖ» достигли принципиального соглашения о продлении контракта, об этом сообщает TyC Sports.
Новый договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года. Действующее соглашение истекает летом 2023-го.
35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.