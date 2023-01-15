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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Мудрик — о «Золотом мяче»: никто не ожидает, что я его получу, но это возможно

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

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«Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтёре». Никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей, — сказал Мудрик в видео, опубликованном в соцсетях «Шахтёра».

Ранее «Челси» и «Шахтёр» в своих соцсетях дали понять, что близки к договорённости по трансферу 22-летнего футболиста. Сообщалось, что сумма сделки составит € 70+30 млн. «Челси» удалось перебить предложение «Арсенала», который назывался главным претендентом на игрока.

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