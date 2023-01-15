Михаил Мудрик — о «Золотом мяче»: никто не ожидает, что я его получу, но это возможно

«Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтёре». Никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей, — сказал Мудрик в видео, опубликованном в соцсетях «Шахтёра».