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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:28 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича

«Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками центра поля.

Барселона
ИнтерЧемпионат Испании: таблица и календарь
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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб предложил «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Марцело Брозовича. На данный момент «Интер» никак не отреагировал на предложение «Барселоны». Этот вариант необходимо будет обсудить с игроками.

Сейчас Брозович работает над восстановлением от травмы, полученной в расположении сборной Хорватии на ЧМ-2022. Он не играл за «Интер» после возвращения с турнира. У хавбека 2 гола за 10 матчей в Серии А.

Кессиэ перешел в «Барселону» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Миланом» прошлым летом. С тех пор он провел 8 матчей в Ла Лиге (всего 2 из них — в старте).

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