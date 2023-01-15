«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб предложил «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Марцело Брозовича. На данный момент «Интер» никак не отреагировал на предложение «Барселоны». Этот вариант необходимо будет обсудить с игроками.

Сейчас Брозович работает над восстановлением от травмы, полученной в расположении сборной Хорватии на ЧМ-2022. Он не играл за «Интер» после возвращения с турнира. У хавбека 2 гола за 10 матчей в Серии А.