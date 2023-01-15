Клуб КПЛ объявил соперников на товарищеские матчи
Павлодарский «Аксу» определился с соперниками на товарищеские матчи в рамках предстоящих учебно-тренировочных сборов, сообщает пресс-служба клуба.
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Павлодарский «Аксу» определился с соперниками на товарищеские матчи в рамках предстоящих учебно-тренировочных сборов, сообщает пресс-служба клуба.
Учебно-тренировочный сбор «красно-синих» пройдет в Турции с 18 января по 21 февраля.
За время УТС команда проведет семь контрольных встреч:
Про еще один запланированный матч на сборах будет сообщено дополнительно.