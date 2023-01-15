Клуб КПЛ объявил соперников на товарищеские матчи

Источник: ФК "Аксу"

Учебно-тренировочный сбор «красно-синих» пройдет в Турции с 18 января по 21 февраля.

За время УТС команда проведет семь контрольных встреч:

18.01. «Аксу» — «ЦСКА 1948» (Болгария)

01.02. «Аксу» — «Сутьеска» (Черногория)

04.02. «Аксу» — «Пахтакор» (Узбекистан)

10.02. «Аксу» — «Крылья Советов» (Россия)

11.02. «Аксу» — «Ингулец» (Украина)

15.02. «Аксу» — «Лиепая» (Латвия)

16.02. «Аксу» — «Динамо Батуми» (Грузия)