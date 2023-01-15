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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:31 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил соперников на товарищеские матчи

Павлодарский «Аксу» определился с соперниками на товарищеские матчи в рамках предстоящих учебно-тренировочных сборов, сообщает пресс-служба клуба.

АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Аксу"

Учебно-тренировочный сбор «красно-синих» пройдет в Турции с 18 января по 21 февраля.

За время УТС команда проведет семь контрольных встреч:

  • 18.01. «Аксу» — «ЦСКА 1948» (Болгария)
  • 01.02. «Аксу» — «Сутьеска» (Черногория)
  • 04.02. «Аксу» — «Пахтакор» (Узбекистан)
  • 10.02. «Аксу» — «Крылья Советов» (Россия)
  • 11.02. «Аксу» — «Ингулец» (Украина)
  • 15.02. «Аксу» — «Лиепая» (Латвия)
  • 16.02. «Аксу» — «Динамо Батуми» (Грузия)

Про еще один запланированный матч на сборах будет сообщено дополнительно.

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