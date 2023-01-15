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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мудрик побил трансферный рекорд для футболистов с постсоветского пространства

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик 15 января официально перешел в лондонский «Челси».

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Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

Таким образом, Мудрик побил трансферный рекорд для футболистов с постсоветского пространства, который в 2006 году установил другой украинец Андрей Шевченко также при переходе в «Челси» из итальянского «Милана». По данным портала Transfermarkt, тогда «синие» заплатили за игрока 43,8 миллиона евро.

Продажа Мудрика также стала рекордной и для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

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