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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» переиграл «Кристал Пэлас»

«Челси» переиграл на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Челси
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Автором победного мяча в середине второго тайма стал немецкий нападающий Кай Хавертц.

В 9 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью и одержали 2 победы.

Команда Грэмпа Поттера набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» проиграл четыре из последних пяти матчей и остается на 12-й строчке (22 очка).

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
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