«Челси» переиграл «Кристал Пэлас»

Автором победного мяча в середине второго тайма стал немецкий нападающий Кай Хавертц.

В 9 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью и одержали 2 победы.

Команда Грэмпа Поттера набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» проиграл четыре из последних пяти матчей и остается на 12-й строчке (22 очка).