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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Кокорина не спасла «Арис» от поражения в игре с АЕКом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболисты «Ариса» проиграли АЕКу из Ларнаки в матче 19-го тура чемпионата Кипра.

Арис Л
АЕК Л
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Источник: Пресс-служба клуба "Арис"

Встреча, прошедшая на поле АЕКа, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У гостей дубль оформил Яла Гомис (27-я и 79-я минуты), еще один мяч забил Кароль Струски (20). Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену на 72-й минуте и отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом команды. У АЕКа отличились Омри Альтман (33, 66), Рафа Лопеш (36) и Имад Фараж (90+4).

Начало матча было отложено чуть более чем на 15 минут из-за плохого самочувствия главного арбитра встречи.

В текущем сезоне Кокорин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра. Ранее 31-летний форвард вошел в символическую сборную первого круга турнира по версии Союза спортивных журналистов страны (EAK).

«Арис» потерпел первое поражение в чемпионате Кипра с 9 октября 2022 года. Команда прервала серию из пяти ничьих и с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. АЕК, набрав 44 балла, поднялся на первую строчку.

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