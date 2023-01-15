Передача Кокорина не спасла «Арис» от поражения в игре с АЕКом

Встреча, прошедшая на поле АЕКа, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У гостей дубль оформил Яла Гомис (27-я и 79-я минуты), еще один мяч забил Кароль Струски (20). Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену на 72-й минуте и отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом команды. У АЕКа отличились Омри Альтман (33, 66), Рафа Лопеш (36) и Имад Фараж (90+4).

Начало матча было отложено чуть более чем на 15 минут из-за плохого самочувствия главного арбитра встречи.

В текущем сезоне Кокорин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра. Ранее 31-летний форвард вошел в символическую сборную первого круга турнира по версии Союза спортивных журналистов страны (EAK).