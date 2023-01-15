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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о переходе защитника сборной Черногории

ФК «Астана» объявил о подписании защитника сборной Черногории Жарко Томашевича, сообщают Vesti.kz.

Астана
ЧерногорияЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

32-летний Томашевич играл за столичный клуб в период 2019—2021 годов, после чего перешел в «Тобол». В предыдущем сезоне КПЛ в составе костанайского клуба провел 22 матча, забил один и отдал два ассиста.

«Жарко отлично знаком болельщикам — он уже выступал в составе семикратных чемпионов: с 2019 по 2021 год Томашевич защищал цвета столичного клуба. За “Астану” провел 46 игр, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, а в составе сборной Черногории провел свыше 50 игр и забил пять голов. С возвращением в семью “сине-желтых”, Жарко!» — говорится в сообщении «Астаны».

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