«Астана» объявила о переходе защитника сборной Черногории

32-летний Томашевич играл за столичный клуб в период 2019—2021 годов, после чего перешел в «Тобол». В предыдущем сезоне КПЛ в составе костанайского клуба провел 22 матча, забил один и отдал два ассиста.

«Жарко отлично знаком болельщикам — он уже выступал в составе семикратных чемпионов: с 2019 по 2021 год Томашевич защищал цвета столичного клуба. За “Астану” провел 46 игр, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, а в составе сборной Черногории провел свыше 50 игр и забил пять голов. С возвращением в семью “сине-желтых”, Жарко!» — говорится в сообщении «Астаны».