«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона

«Арсенал» открыл счет в матче в результате ошибки вратаря Уго Льориса. Француз отбил мяч прямо в свои ворота. Это первый автогол Льориса в АПЛ за 354 матча.

В первом тайме преимущество «канониров» увеличил полузащитник Мартин Эдегор.

«Арсенал» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 8 баллов.