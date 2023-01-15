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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона

«Арсенал» в гостях победил «Тоттенхэм» в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

«Арсенал» открыл счет в матче в результате ошибки вратаря Уго Льориса. Француз отбил мяч прямо в свои ворота. Это первый автогол Льориса в АПЛ за 354 матча.

В первом тайме преимущество «канониров» увеличил полузащитник Мартин Эдегор.

«Арсенал» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 8 баллов.

«Тоттенхэм» одержал только одно победу в последних четырех матчах и идет на пятой строчке (33 очка).

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:2
Арсенал
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