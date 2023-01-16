«Барселона» в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании по футболу

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Гави (33-я минута), Роберт Левандовский (45) и Педри (69), у проигравших отличился Карим Бензема (90+3). На счету Гави также две голевые передачи. Он в возрасте 18 лет и 163 дней стал самым молодым игроком, который смог забить в матче Суперкубка Испании. Полузащитник обошел по этому показателю нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави, который в возрасте 18 лет и 205 дней отличился во встрече против «Мальорки» 18 августа 1998 года (1:2).

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в 45-й раз поучаствовал в матче между «Реалом» и «Барселоной». Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим «Барселоны» аргентинцем Лионелем Месси и экс-защитником «Реала» испанцем Серхио Рамосом.

«Реал» и «Барселона» в восьмой раз разыграли Суперкубок Испании. Ранее мадридская команда шесть раз победила соперника в борьбе за суперкубок страны (1988, 1990, 1993, 1997, 2012, 2017), «Барселона» — один (2011). В 2022 году клубы встречались в полуфинале Суперкубка Испании, где победу одержал «Реал» (3:2 после дополнительного времени).

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. «Реал» принимал участие в турнире как победитель прошлого чемпионата Испании, «Валенсия» — как финалист кубка страны, «Барселона» — как серебряный призер чемпионата, «Бетис» — как обладатель Кубка Испании.