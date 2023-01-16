«Барселона» в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гави (33-я минута), Роберт Левандовский (45) и Педри (69), у проигравших отличился Карим Бензема (90+3). На счету Гави также две голевые передачи. Он в возрасте 18 лет и 163 дней стал самым молодым игроком, который смог забить в матче Суперкубка Испании. Полузащитник обошел по этому показателю нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави, который в возрасте 18 лет и 205 дней отличился во встрече против «Мальорки» 18 августа 1998 года (1:2).
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в 45-й раз поучаствовал в матче между «Реалом» и «Барселоной». Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим «Барселоны» аргентинцем Лионелем Месси и экс-защитником «Реала» испанцем Серхио Рамосом.
«Реал» и «Барселона» в восьмой раз разыграли Суперкубок Испании. Ранее мадридская команда шесть раз победила соперника в борьбе за суперкубок страны (1988, 1990, 1993, 1997, 2012, 2017), «Барселона» — один (2011). В 2022 году клубы встречались в полуфинале Суперкубка Испании, где победу одержал «Реал» (3:2 после дополнительного времени).
Турнир проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. «Реал» принимал участие в турнире как победитель прошлого чемпионата Испании, «Валенсия» — как финалист кубка страны, «Барселона» — как серебряный призер чемпионата, «Бетис» — как обладатель Кубка Испании.
«Барселона» в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании, до этого команда выигрывала этот трофей в 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 и 2018 годах. Клуб является рекордсменом по этому показателю. «Реал» становился обладателем трофея 12 раз (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022). Третье место по количеству побед в Суперкубке Испании делят «Атлетик» (1984, 2015, 2021) и «Депортиво» (1995, 2000, 2002).