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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанат «Тоттенхэма» ударил голкипера «Арсенала» во время матча АПЛ

Фанат клуба «Тоттенхэм Хотспур» ударил ногой голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла во время матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». По окончании игры бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рэмсдейлом, которую прервали стюарды. Затем вратарь отошел к краю поля, чтобы забрать бутылку воды. В этот момент один из болельщиков ударил его ногой в спину и скрылся.

Источник: youtube.com

«Это просто позор, потому что это всего лишь футбольная игра», — прокомментировал произошедшее Рэмсдейл. Представители «Тоттенхэма» заявили, что их шокировало поведение фаната. Они сообщили, что уже изучили записи с камер видеонаблюдения и намерены запретить болельщику вход на стадион.

17 декабря матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за массовой драки между фанатами и футболистами. Главный судья приостановил встречу. Она так и не была доиграна.

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Первый тайм: 0:2
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