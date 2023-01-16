«Рома» обыграла «Фиорентину» благодаря дублю Пауло Дибалы

Гости остались в меньшинстве уже на 24-й минуте — к этому моменту бразильский защитник «фиалок» Додо получил вторую жёлтую карточку. Команда Жозе Моуринью сумела воспользоваться численным преимуществом под занавес первого тайма: Тэмми Абрахам ассистировал аргентинскому форварду Пауло Дибале, который нанёс точный удар по воротам Пьетро Терраччано. На 82-й минуте Дибала оформил дубль с передачи всё того же Абрахама.