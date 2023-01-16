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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» обыграла «Фиорентину» благодаря дублю Пауло Дибалы

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на стадионе «Олимпико» принимала «Фиорентину».

Рома
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Финальный свисток главного арбитра Антонио Джуа зафиксировал победу римлян со счётом 2:0.

Гости остались в меньшинстве уже на 24-й минуте — к этому моменту бразильский защитник «фиалок» Додо получил вторую жёлтую карточку. Команда Жозе Моуринью сумела воспользоваться численным преимуществом под занавес первого тайма: Тэмми Абрахам ассистировал аргентинскому форварду Пауло Дибале, который нанёс точный удар по воротам Пьетро Терраччано. На 82-й минуте Дибала оформил дубль с передачи всё того же Абрахама.

Победа позволила римлянам набрать 34 очка и догнать «Аталанту» (шестая позиция) в турнирной таблице Серии А. У «Фиорентины» по-прежнему 23 очка, команда расположилась на девятом месте.

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Рома
2:0
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
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