Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Ренн
ПСЖ
10
Футбол. Зарубежный
15.01
Рома
Фиорентина
20
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Салернитана
82
Футбол. Зарубежный
15.01
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
Аяччо
71
Футбол. Зарубежный
15.01
Альмерия
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Челси
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
15.01
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Нант
03
Футбол. Зарубежный
15.01
Реймс
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
15.01
Тулуза
Брест
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Торино
Специя
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Удинезе
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
15.01
Хетафе
Эспаньол
12
Футбол. Зарубежный
15.01
Лилль
Труа
51
Футбол. Зарубежный
15.01
Сассуоло
Лацио
02
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
15.01
Ренн
ПСЖ
10
15.01
Монако
Аяччо
71
15.01
Анже
Клермон Фут
12
15.01
Монпелье
Нант
03
15.01
Реймс
Ницца
00
15.01
Тулуза
Брест
11
15.01
Лилль
Труа
51
14.01
Лион
Страсбур
12
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» проиграл «Ренну» и потерпел второе поражение в сезоне лиги 1

«ПСЖ» проиграл на выезде «Ренну» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1.

Ренн
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал защитника Амари Траоре.

В основном составе «ПСЖ» на эту игру вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. Он оказался самый молодым игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.

«Ренн» занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 37 очков.

Ренн
1:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь