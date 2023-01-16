«ПСЖ» проиграл «Ренну» и потерпел второе поражение в сезоне лиги 1

В основном составе «ПСЖ» на эту игру вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. Он оказался самый молодым игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).